Новости недели: 21 — 28 января 2022
- 1️⃣ Россиянам будет проще построить дом
- 2️⃣ Элитная недвижимость бьет рекорды популярности
- 3️⃣ Домклик рассказал о налоговых изменениях для продавцов квартир в 2022 году
- 4️⃣ Национальная система пространственных данных заработает в тестовом режиме
- 5️⃣ Госдума одобрила возможность распоряжаться землями у водоемов
1️⃣ Россиянам будет проще построить дом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал упростить строительство частных домов для россиян, сообщает ТАСС. «Не должно быть сложностей с получением земельного участка, с подключением к коммунальным сетям. Нужно помочь бизнесу снизить временные и финансовые затраты на возведение новых объектов», — подчеркнул глава кабмина.
В целом же, отметил Мишустин, развитие строительства — важнейшее направление. «Здесь скорость и качество работ оказывают непосредственное влияние на состояние инфраструктуры и уровень жизни людей», — указал он.
2️⃣ Элитная недвижимость бьет рекорды популярности
Московский рынок элитной недвижимости демонстрирует уверенный рост, пишет журнал Forbes со ссылкой на данные аналитиков агентства Knight Frank.
Суммарная стоимость всех сделок на «первичке» премиум-жилья российской столицы в прошлом году вышла за пределы 170 млрд рублей, что на 52% больше в сравнении с рекордным 2020 годом.
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3️⃣ Домклик рассказал о налоговых изменениях для продавцов квартир в 2022 году
Физлица обязаны декларировать доход от продажи квартиры и платить налог. Единая ставка — 13% для резидентов и 30% для нерезидентов, независимо от величины выручки. В некоторых случаях продавец может снизить налоговый процент или совсем не платить налог.
Узнать больше о налоге с продажи квартиры
4️⃣ Национальная система пространственных данных заработает в тестовом режиме
Опытная эксплуатация единой цифровой платформы пространственных данных будет осуществляться с конца 2022 года и в течение всего 2023 года в Республике Татарстан, Иркутской области, Краснодарском и Пермском краях.
Платформа обеспечит доступ к актуальным пространственным данным России в режиме реального времени, позволит создать цифровые сервисы по использованию пространственных данных для граждан и бизнеса, пишет ТАСС со ссылкой на Росреестр.
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5️⃣ Госдума одобрила возможность распоряжаться землями у водоемов
ГД РФ приняла во втором чтении законопроект, позволяющий физическим и юридическим лицам оформлять в собственность, покупать и продавать земельные участки, расположенные во втором поясе зон санитарной охраны источников водоснабжения, сообщают Ведомости.
Первая зона — территория водозабора, вторая зона — территории, примыкающие к рекам, каналам, водохранилищам, озерам.