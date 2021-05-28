Новости недели: 21 — 28 мая 2021
- 1️⃣ СберБанк снова снизил ставки по льготной ипотеке
- 2️⃣ Клиенты Сбера могут оформить юридическую проверку с гарантией до 10 млн рублей в счет суммы ипотеки
- 3️⃣ В России выдача ипотечных кредитов выросла на 89%
- 4️⃣ Госдума в I чтении распространила «Дальневосточный гектар» на Арктику
- 5️⃣ Путин подписал закон об указании авраийности дома в ЕГРН
1️⃣ СберБанк снова снизил ставки по льготной ипотеке
При первоначальном взносе от 20% и при регистрации сделки в электронном виде ставка по ипотеке с господдержкой снижается на 0,2 п.п. — до 5,55% годовых.
Стандартная ставка по программе ипотеки «Господдержка 2020» составляет от 6,05% годовых. В рамках программы субсидирования от застройщика ипотеку можно взять по ставке от 0,1% годовых.
Рассчитать ипотеку
2️⃣ Клиенты Сбера могут оформить юридическую проверку с гарантией до 10 млн рублей в счет суммы ипотеки
Теперь клиенты СберБанка могут оплатить услугу «Юридическая проверка»кредитными средствами.
По итогам проверки клиент получает сертификат на возмещение стоимости недвижимости до 10 млн рублей и может быть уверен в безопасности предстоящей сделки.
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3️⃣ В России выдача ипотечных кредитов выросла на 89%
По данным Объединенного кредитного бюро, в апреле банки выдали 175 тысяч ипотечных кредитов, что на 3% больше, чем в марте. По сравнению с апрелем 2020 года, выдачи выросли на 89%, пишут Известия.
Наибольший рост выдач в апреле по сравнению с мартом произошел в Краснодарском крае, Югре и Воронежской области, Ленинградской, Московской областях. Сокращение выдач произошло в Оренбургской области, Татарстане, Приморском и Алтайском краях и в Чувашии.
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4️⃣ Госдума в I чтении распространила «Дальневосточный гектар» на Арктику
Законопроект направлен на упрощение порядка предоставления гражданам земельных участков в Арктической зоне и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока, вовлечение неиспользуемых земель в хозяйственный оборот, а также стимулирование освоения земельных участков, предоставленных гражданам по программе «Дальневосточный гектар», сообщает РИА Новости.
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5️⃣ Путин подписал закон об указании авраийности дома в ЕГРН
В ЕГРН будут включаться сведения о признании многоквартирного дома аварийным, данные о непригодных для проживания квартирах и жилых домах, пишет ТАСС.
Как пояснял ранее заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий, внесение таких сведений в ЕГРН поможет гражданам, которые приобретают квартиру на рынке, заранее узнавать, в каком состоянии находится дом.
Закон вступит в силу с 1 февраля 2022 года.