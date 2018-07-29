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Новости
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Новости недели: 21 — 28 июля 2018

Дата публикации: 29 июл 2018
Новости недели: 21 — 28 июля 2018

1. Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%

Банк России по итогам заседания совета директоров 27 июля сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%. Напомним, оставить ее без изменений совет уже решал дважды: 27 апреля и 15 июня. Последний раз ставка снижалась в марте с 7,5% до 7,25%.

«Сохраняется неопределенность относительно степени влияния налоговых мер на инфляционные ожидания, а также неопределенность развития внешних условий», — говорится в пресс-релизе

2. В 17 регионах России решили проблемы обманутых дольщиков

Количество субъектов России, в которых есть объекты незавершенного строительства сократилось до 68 — сообщает Минстрой. Из числа регионов с недостроями исключена Тюменская область.

Таким образом, теперь в 17 субъектах Российской Федерации отсутствуют объекты незавершенного строительства. 

Глава Минстроя России Владимир Якушев подчеркнул, что новое законодательство о долевом строительстве направлено на то, чтобы в дальнейшем исключить появление новых недостроенных объектов и обманутых дольщиков.

3. Россияне по-прежнему выбирают жилье по цене и расположению

Главным фактором при выборе жилой недвижимости для россиян остается цена, на втором месте — расположение жилья, на третьем — социальная инфраструктура, свидетельствуют данные всероссийского опроса, проведенного аналитическим центром Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) — пишет РИА Недвижимость

Стоит отметить, что россияне стали подходить к выбору квартиры и застройщика более осознанно. По сравнению с прошлым годом, сократились доли тех, кто не мог определить для себя критерии выбора квартиры (2% в 2018 году против 17% годом ранее) и застройщика (4% против 33%). 

4. За первое полугодие 2018 года количество зарегистрированных ДДУ увеличилось на 10%

За отчетный период 2018 года зарегистрировано 338 433 договоров долевого участия в строительстве, это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года — 307 541  договоров, уточняется в пресс-релизе.

5. Группа компаний ПИК запустила собственный сервис аренды жилья

Крупнейший застройщик России на этой неделе запустил сервис долгосрочной аренды квартир «ПИК Аренда».

Владельцы квартир в Москве смогут заключить с компанией договор на обслуживание: фотографирование квартиры, размещение на досках объявлений, проведение просмотров, проверку жильцов на платежеспособность, сопровождение заселения и выезда. 

Для собственников жилья услуги бесплатны. Комиссию сервис будет брать с арендаторов. 

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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