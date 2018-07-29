Новости недели: 21 — 28 июля 2018
1. Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%
Банк России по итогам заседания совета директоров 27 июля сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%. Напомним, оставить ее без изменений совет уже решал дважды: 27 апреля и 15 июня. Последний раз ставка снижалась в марте с 7,5% до 7,25%.
«Сохраняется неопределенность относительно степени влияния налоговых мер на инфляционные ожидания, а также неопределенность развития внешних условий», — говорится в пресс-релизе.
2. В 17 регионах России решили проблемы обманутых дольщиков
Количество субъектов России, в которых есть объекты незавершенного строительства сократилось до 68 — сообщает Минстрой. Из числа регионов с недостроями исключена Тюменская область.
Таким образом, теперь в 17 субъектах Российской Федерации отсутствуют объекты незавершенного строительства.
Глава Минстроя России Владимир Якушев подчеркнул, что новое законодательство о долевом строительстве направлено на то, чтобы в дальнейшем исключить появление новых недостроенных объектов и обманутых дольщиков.
3. Россияне по-прежнему выбирают жилье по цене и расположению
Главным фактором при выборе жилой недвижимости для россиян остается цена, на втором месте — расположение жилья, на третьем — социальная инфраструктура, свидетельствуют данные всероссийского опроса, проведенного аналитическим центром Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) — пишет РИА Недвижимость.
Стоит отметить, что россияне стали подходить к выбору квартиры и застройщика более осознанно. По сравнению с прошлым годом, сократились доли тех, кто не мог определить для себя критерии выбора квартиры (2% в 2018 году против 17% годом ранее) и застройщика (4% против 33%).
4. За первое полугодие 2018 года количество зарегистрированных ДДУ увеличилось на 10%
За отчетный период 2018 года зарегистрировано 338 433 договоров долевого участия в строительстве, это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года — 307 541 договоров, уточняется в пресс-релизе.
5. Группа компаний ПИК запустила собственный сервис аренды жилья
Крупнейший застройщик России на этой неделе запустил сервис долгосрочной аренды квартир «ПИК Аренда».
Владельцы квартир в Москве смогут заключить с компанией договор на обслуживание: фотографирование квартиры, размещение на досках объявлений, проведение просмотров, проверку жильцов на платежеспособность, сопровождение заселения и выезда.
Для собственников жилья услуги бесплатны. Комиссию сервис будет брать с арендаторов.