Новости недели: 21 — 28 февраля 2020
1. Квартиры в залоге можно будет продавать самостоятельно
Депутаты Госдумы собираются дать возможность гражданам самим продать жилье, которое находится в залоге у банка, пишет Коммерсант.
По мнению авторов поправок, так заемщики, испытывающие сложности с обслуживанием кредита, смогут продать квартиру максимально выгодно и быстро. Крупные банки утверждают, что уже давно используют практику согласия на самостоятельную реализацию предмета залога. Эксперты полагают, что закон может выступать защитой от нелегальных кредиторов.
2. Семьи Камчатки смогут оплатить первоначальный взнос по ипотеке средствами из бюджета края
Камчатские семьи получили от правительства региона сертификаты на уплату первоначального взноса по ипотечному кредиту. Об этом сообщает ТАСС.
Размер социальной выплаты составляет 30% от стоимости жилья с учетом состава семьи и средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья по краю.
Участниками подпрограммы «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Камчатском крае» могут стать жители полуострова, в составе семьи которых 3 и более детей, работники органов госвласти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений региона, а также граждане, обеспеченность общей площадью жилого помещения которых составляет менее 33 кв. м для одиноко проживающего гражданина.
3. В Ярославской области планируется обеспечить жильем около 1 800 дольщиков
В 2020 году в Ярославской области планируется достроить 19 проблемных жилых домов. Губернатор Дмитрий Миронов сообщил об этом на заседании регионального правительства в среду, пишет Интерфакс.
Сейчас в регионе зарегистрировано 36 проблемных объектов. Ожидается, что в этом году ключи от квартир получат около 1 800 участников долевого строительства. По состоянию на начало 2020 года в регионе велось строительство 203 жилых домов, из них 167 возводились с привлечением средств участников долевого строительства.
4. В Кабардино-Балкарии построят более 30 объектов образования и спорта
Власти Кабардино-Балкарии направят на строительство социальных объектов и объектов коммунальной инфраструктуры в 2020 году более 1,2 млрд рублей, сообщает РИА Новости.
По словам главы республики Казбека Кокова, за счет этих средств предстоит построить 29 объектов школьного и дошкольного образования, пять объектов физической культуры и спорта, восемь объектов водоснабжения.
«В предстоящие годы необходимо добиваться снижения себестоимости строительства за счет развития промышленности строительных материалов на основе более полного использования местного сырья, применения новых технологий проектирования и строительства», — добавил глава республики.
5. В России женщины в два раза чаще мужчин берут ипотеку в одиночку
В России, пишет газета Известия, женщины в два раза чаще мужчин берут ипотеку в одиночку. Вместе с тем главными покупателям квартир в России остаются семьи.
На долю семей приходится 57% сделок с ипотечным кредитом. В остальных случаях займы на жилье берут одинокие женщины (28%) и мужчины (15%). Сообщается также, что средний ипотечный кредит россиянина достиг 2,26 млн рублей. Это на 22,1% больше, чем годом ранее.