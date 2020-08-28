Новости недели: 21 — 28 августа 2020
- Средняя ставка по ипотеке упала в июле до нового исторического минимума
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в конце июня сообщала, что средняя ставка по ипотеке в России упала в мае сразу на 0,9 процентного пункта — до нового исторического минимума в 7,4%. Позже этот показатель вырос на 0,1 процентного пункта.
А в июле средняя ставка по ипотеке вернулась к снижению, опустившись за месяц на 0,22 процентного пункта, до нового исторического минимума в 7,28%, сообщает Рамблер.
2. На расселение аварийного жилья выделено еще 50 млрд рублей
Правительство РФ выделит дополнительно 50 млрд рублей на расселение аварийного жилья, пишет Коммерсант со ссылкой на слова премьер-министра Михаила Мишустина.
Еще 34 млрд рублей будут выделены регионам на ежемесячные выплаты детям от 3 до 7 лет.
Всего до 2024 года планируется расселить около 9,5 млн кв. м аварийного жилья, в котором проживают 530 тысяч человек. На эти цели предусматривается выделение 507 млрд рублей.
3. Треть россиян мечтают сделать ремонт в квартире, а четверть — увеличить жилплощадь
Совместное исследование ДомКлик от Сбербанка и страховой компании «Сбербанк страхование» показало, что почти 60% россиян недовольны своим жильем: они либо обнаружили существенные недостатки в своем жилье, либо обнаружили, но успели их устранить за время ограничений.
Кто-то готов к глобальным переменам, кому-то достаточно небольших изменений, чтобы чувствовать себя комфортно. Довольны своим жильем остались только 42% опрошенных.
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4. Строительная отрасль России вышла из кризиса
Такое мнение высказал в среду заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин, сообщает ТАСС. «Я считаю, что отрасль из кризиса вышла. Особенно в центральных регионах. Но нужно работать нам очень плотно с увеличением предложения на рынке», — сказал он.
Стасишин также отметил, что увеличение предложения квартир в новостройках — основная задача, выполнение которой необходимо для выхода на показатели, установленные национальным проектом «Жилье и городская среда».
5. УК будут следить за внутриквартирным газовым оборудованием
Госдума в осеннюю сессию может принять закон, передающий контроль за внутриквартирным газовым оборудованием управляющим компаниям. В настоящее время думский комитет по ЖКХ готовит проект ко второму чтению и согласовывает с правительством новую редакцию.
«Наше предложение — это (должна быть) одна специализированная организация на весь многоквартирный дом», — рассказал РИА Недвижимость первый зампред комитета Павел Качкаев.
6. Более 686 тысяч сертификатов на маткапитал выдано в 2020 году
«С 15 апреля сертификат на материнский капитал в беззаявительном порядке получили более 304 тысяч семей. Эти сертификаты были выданы Пенсионным фондом на основании сведений, предоставленных органами ЗАГС о рождении детей» — пишет РИА Недвижимость со ссылкой на сообщение Минтруда РФ.
Узнайте, как получить материнский капитал и использовать его на покупку жилья: «Материнский капитал на покупку недвижимости в 2020 году».