Новости недели: 20 — 27 сентября 2019
1. Сбербанк начал прием заявок на погашение ипотеки до 450 000 рублей многодетным семьям
Многодетные семьи могут подавать заявки в Сбербанк на списание части ипотечного кредита в рамках программы государственной поддержки. Получить субсидию в размере до 450 000 рублей в рамках 157-ФЗ могут семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился либо родится третий и последующие дети.
Выделенные средства предназначены для полного или частичного погашения ипотечного кредита гражданина (заемщика или созаемщика по кредиту) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей. Господдержку можно получить однократно только для одного ипотечного кредита, независимо от рождения детей после получения субсидии.
Подробнее об условиях получения субсидии и документах, которые надо для этого предоставить, читайте на сайте ДомКлик.
2. Регионы России получат 1,5 млрд рублей на строительство жилья
Нескольким регионам России будут выделены дополнительные средства на строительство жилья. Об этом на заседании Правительства РФ сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает Первый канал.
Сумма финансовой поддержки составит 1,5 млрд рублей. Деньги из резервного фонда получат Новгородская, Курская, Липецкая области, Камчатский край и Карачаево-Черкесия.
Премьер-министр Дмитрий Медведев пояснил, что средства необходимы для обеспечения ввода в эксплуатацию новых жилищно-коммунальных объектов, а также для строительства жилья для многодетных семей.
3. Сбербанк и ДомКлик выяснили, где проще всего продать квартиру
Сбербанк проанализировал, сколько времени занимает продажа квартиры в разных регионах России. В выборке в один миллион объявлений аналитики проекта «СберДанные» и сервиса ДомКлик рассмотрели информацию о сделках, совершенных на первичном и вторичном рынках с января по июль 2019 года.
Исследование показало, что быстрее всего жилье продается в Якутии, Удмуртии и Камчатском крае. Квартиру в этих регионах можно продать за два месяца. В Москве средний срок занимает 66 дней, в Санкт-Петербурге — 68 дней. В десятку лидеров также вошли Свердловская, Архангельская и Пензенская области, Татарстан, Башкортостан.
Самый большой срок продажи в Сахалинской области. В числе аутсайдеров также оказались Брянская, Костромская, Тверская, Владимирская, Новгородская, Тульская, Курганская области, Хакасия и Бурятия. В этих регионах средний срок продажи жилья превышает 100 дней.
4. Средняя площадь жилья на одного россиянина увеличилась
По итогам 2018 года средний размер жилплощади на одного жителя России достиг максимального значения, сообщает Russia Today. К концу года на одного россиянина приходилось 25,8 кв. м жилья.
По данным Росстата в 2017 году этот показатель оставил 25,2 кв. м. Для сравнения в 1995 году на одного россиянина приходилось всего 18 кв. м жилплощади.
В материале также отмечается, что квартиры россиян стали просторнее. В 2018 году средний размер квартиры в России по сравнению с 2017 годом увеличился с 55,3 кв. м до 55,7 кв. м. В 2016-м году этот показатель составлял 54,9 кв. м.
5. В России возродят студенческие стройотряды
Студенческие стройотряды возрождают, пишет «Парламентская газета», их будут привлекать к реализации государственной программы по обеспечению граждан России доступным и комфортным жильем.
Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 21 сентября. В документе говорится, что госпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» дополняется рекомендацией привлекать к осуществлению мероприятий студенческие строительные отряды.
По задумке чиновников, это будет способствовать созданию дополнительных условий как для развития движения студенческих отрядов, так и для обеспечения строительного сектора региона квалифицированными строительными кадрами.