Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
3 мин
16K

Новости недели: 20 — 27 ноября 2020

Дата публикации: 27 нояб 2020
Новости недели: 20 — 27 ноября 2020
Содержание

1. В России в полтора раза выросла доля электронной регистрации недвижимости

Доля электронных заявлений на регистрацию прав собственности на недвижимость в России за три квартала 2020 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 54%, пишет РИА Новости.Согласно данным Росреестра, сейчас в электронном виде подается треть заявлений на регистрацию недвижимости. Всего за девять месяцев в электронном виде в Росреестр поступило 4,6 миллиона заявлений, что на 34% больше, чем годом ранее.

2. Ипотека в Москве установила абсолютный рекорд

Управление Росреестра по Москве в октябре зарегистрировало 12,1 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что стало лучшим месячным результатом за всю историю столичного ипотечного рынка, на 15% превысив итоги рекордного декабря прошлого года, сообщает РИА Новости

3. Субсидирование кредитов застройщиков будет продлено

Программа по субсидированию кредитов застройщиков, принятая правительством для поддержки строительной отрасли на фоне ситуации с коронавирусом, будет действовать до конца 2021 года, пишет Интерфакс.«Лимит программы — 12 млрд рублей, это не так много», — заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин. Также он пояснил, что этот механизм особенно актуален для региональных застройщиков, где низкая рентабельность проектов и их маржинальность.

4. Россияне досрочно погасили рекордный объем ипотечных кредитов

По данным Центробанка объем ипотечных кредитов, погашенных досрочно, в третьем квартале 2020 года достиг максимума и составил 524,8 млрд рублей, сообщают Ведомости.

Показатель третьего квартала 2020 года превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 82,7%, показатель второго квартала 2020 года — на 43,8%. 

5. Госдума уточняет порядок обеспечения жильем жертв политических репрессий

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об обеспечении жертв политических репрессий жильем независимо от имущественного положения и срока их проживания в местностях, куда они возвращаются, пишет ТАСС.

Как указывается в сопроводительных материалах, реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов федерального бюджета.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Актуальное
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
751
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
1K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
112
Топ-7 ЖК Москвы и области: выбор реальных покупателей
вчера 13:00
607
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал