Новости недели: 20 — 27 ноября 2020
- В России в полтора раза выросла доля электронной регистрации недвижимости
- Ипотека в Москве установила абсолютный рекорд
- Субсидирование кредитов застройщиков будет продлено
- Россияне досрочно погасили рекордный объем ипотечных кредитов
- Госдума уточняет порядок обеспечения жильем жертв политических репрессий
1. В России в полтора раза выросла доля электронной регистрации недвижимости
Доля электронных заявлений на регистрацию прав собственности на недвижимость в России за три квартала 2020 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 54%, пишет РИА Новости.Согласно данным Росреестра, сейчас в электронном виде подается треть заявлений на регистрацию недвижимости. Всего за девять месяцев в электронном виде в Росреестр поступило 4,6 миллиона заявлений, что на 34% больше, чем годом ранее.
2. Ипотека в Москве установила абсолютный рекорд
Управление Росреестра по Москве в октябре зарегистрировало 12,1 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что стало лучшим месячным результатом за всю историю столичного ипотечного рынка, на 15% превысив итоги рекордного декабря прошлого года, сообщает РИА Новости.
3. Субсидирование кредитов застройщиков будет продлено
Программа по субсидированию кредитов застройщиков, принятая правительством для поддержки строительной отрасли на фоне ситуации с коронавирусом, будет действовать до конца 2021 года, пишет Интерфакс.«Лимит программы — 12 млрд рублей, это не так много», — заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин. Также он пояснил, что этот механизм особенно актуален для региональных застройщиков, где низкая рентабельность проектов и их маржинальность.
4. Россияне досрочно погасили рекордный объем ипотечных кредитов
По данным Центробанка объем ипотечных кредитов, погашенных досрочно, в третьем квартале 2020 года достиг максимума и составил 524,8 млрд рублей, сообщают Ведомости.
Показатель третьего квартала 2020 года превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 82,7%, показатель второго квартала 2020 года — на 43,8%.
5. Госдума уточняет порядок обеспечения жильем жертв политических репрессий
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об обеспечении жертв политических репрессий жильем независимо от имущественного положения и срока их проживания в местностях, куда они возвращаются, пишет ТАСС.
Как указывается в сопроводительных материалах, реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов федерального бюджета.