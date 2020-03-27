Новости недели: 20 — 27 марта 2020
1. ДомКлик от Сбербанка продолжит работу во время карантина
Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. Выходные продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.
Структуры жизнеобеспечения, в частности медучреждения, аптеки, магазины, банки, транспорт, а также органы власти всех уровней, продолжат работать, уточнил Путин.
Сервис ДомКлик от Сбербанка также не будет прекращать свою работу, обеспечивая клиентам доступ к полному циклу покупки и регистрации недвижимости.
2. Минстрой предлагает субсидировать ипотеку
Минстрой России совместно с регионами разработал антикризисный план по поддержке строительной отрасли и сферы ЖКХ, который предполагает субсидирование процентных ставок и ипотеки, кредитные каникулы для застройщиков и компенсацию выпадающих доходов за услуги ЖКХ. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Ведомство предлагает предусмотреть возможность оказания регионам финансовой поддержки на подготовку объектов ЖКХ к отопительному сезону, компенсировать организациям выпадающие доходы в случае задолженности за коммунальные услуги и поддержать граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации», — приводятся в сообщении слова главы Минстроя Владимира Якушева.
3. Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
Сбербанк предоставит пострадавшим от коронавируса клиентам каникулы по кредитным платежам на срок до полугода без начисления штрафов и неустоек.
Для получения кредитных каникул не нужно посещать отделение банка. Подать заявление, а также предоставить подтверждающий документ можно онлайн на сайте Сбербанка.
Подробная информация о предоставлении кредитных каникул доступна на ДомКлик в личном кабинете обслуживания полученной ипотеки, а также по телефону 8 800 200 8 200.
4. ДомКлик запустил бесплатный образовательный проект для риелторов
Сервис ДомКлик от Сбербанка запустил образовательный проект для представителей риелторского сообщества.
Проект представляет собой целую серию обучающих видео, которые доступны каждому агенту по недвижимости в личном кабинете ДомКлик PRO в разделе «Повысить мастерство!».
В серии видеороликов демонстрируются основные принципы работы сервиса ДомКлик и преимущества продуктов Сбербанка, которые связаны с вопросами приобретения и продажи недвижимости.
5. Онлайн-покупка квартир в ипотеку на ДомКлик стала еще удобнее
Процесс покупки квартиры в ипотеку стал проще и удобнее и для продавца, и для покупателя. При выборе подходящей квартиры на ДомКлик покупатель видит в объявлении кнопку «Купить в ипотеку».
Если у покупателя уже одобрена ипотека Сбербанка, при нажатии кнопки отправляется запрос на покупку квартиры. Продавцу — владельцу объявления, приходит уведомление о том, что его квартиру хотят купить.
После подтверждения от продавца готовности к сделке квартира автоматически отправляется на одобрение в банк для покупки в ипотеку.