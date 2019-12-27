Новости недели: 20 — 27 декабря 2019
1. ДомКлик собрал полную и уникальную информацию о домах по всей России
Теперь на Domclick.ru при поиске подходящей квартиры пользователь видит не только конкретное объявление, но и подробную и правдивую информацию о доме, в котором находится интересующая его квартира:
- фотографии фасадов, территории, подъездов и лифтов
- фотографии планировок квартир
- рейтинг, оценки и отзывы жильцов дома
- информация об управляющей компании
- возможность вступить в сообщество и пообщаться с соседями
- характеристики дома
- форум для общения жильцов дома
- список объявлений в доме
Перейти на карточку дома можно при поиске на карте из метки. Также пользователь может подписаться на новые объявления в выбранном доме и своевременно узнать, когда появится новое предложение.
2. Фонд дольщиков выделит 65 млрд рублей на достройку проблемных домов
Федеральный Фонд защиты прав дольщиков, пишет Коммерсант, в будущем году направит почти 65 млрд рублей на достройку проблемных жилых объектов либо компенсацию покупателям взамен непостроенных квартир.
На последнем заседании набсовета фонда было решено выплатить компенсации по 123 проблемным домам в 16 регионах. Глава Минстроя РФ Владимир Якушев заявил, что при принятии решения о достройке проблемных объектов необходимо исходить из вопроса экономической эффективности. «Если достройка будет в несколько раз дороже компенсаций, то, наверное, надо приходить к решению, которое напрашивается само по себе», — отметил министр.
3. Сбербанк выдал ипотеку по ставке 1%
Сбербанк совместно с ключевым застройщиком Пензенской области ООО ПКФ Термодом провели первую ипотечную сделку под 1% годовых.
Ипотека Сбербанка была оформлена на DomClick.ru и выдана на приобретение строящегося жилья в ЖК «8 Марта» в Пензе. Счастливыми обладателями квартиры стала семья с тремя детьми, проживающая в с. Иванырс Лунинского района Пензенской области.
Ставка 1% по ипотеке стала возможной благодаря реализации программы по предоставлению дисконтов для объектов, строительство которых финансируется банком с использованием эскроу-счетов.
4. Президент РФ поручил продолжить работу над снижением ставок по ипотеке
Президент России Владимир Путин поручил продолжить работу по снижению ставок ипотечных кредитов, отмечает ТАСС. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
«Очень важно и дальше работать над снижением ставки по ипотеке. То, что она к концу года снизилась на уровень в среднем меньше 9%, это, мне кажется, хороший показатель, — сказал глава государства. — Я бы просил Минфин, Банк России и профильные ведомства самым внимательным образом за этим наблюдать», — добавил президент.
5. Сбербанк запустил ипотеку для самозанятых
26 декабря 2019 года Сбербанк запустил ипотеку для самозанятых клиентов, подключивших сервис «Свое дело».
Оформить ипотечный кредит самозанятые смогут по программам: «Приобретение готового жилья», «Приобретение строящегося жилья», «Гараж» и «Загородная недвижимость» (за исключением целей на индивидуальное строительство).
Минимальная ставка по ипотеке для самозанятых при покупке жилья на вторичном рынке составит 9% годовых, при покупке квартиры в новостройке — 7%. Подать заявку на ипотеку для самозанятых и выбрать подходящую недвижимость можно онлайн на DomClick.ru.