Новости недели: 2 — 9 июля 2021
- 1️⃣ СберБанк запустил льготную ипотеку под 6% на частные дома
- 2️⃣ Правительство выделит 2 миллиарда рублей на сельскую ипотеку
- 3️⃣ Почти каждую вторую ипотеку СберБанка оформляют семьи в браке
- 4️⃣ Владимир Путин освободил часть продавцов недвижимости от налогов с продаж
- 5️⃣ Минстрой готовит пилотный проект по введению евростандартов в строительстве
- 6️⃣ Генпрокуратура настаивает на усилении контроля за застройщиками
1️⃣ СберБанк запустил льготную ипотеку под 6% на частные дома
СберБанк запустил новую льготную ипотечную программу на строительство жилого дома с минимальной ставкой 6%. Срок действия программы — до 1 октября 2021 года.
Максимальный срок кредитования — 20 лет, первоначальный взнос — 20%.
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2️⃣ Правительство выделит 2 миллиарда рублей на сельскую ипотеку
На заседании правительства принято решение о выделении дополнительных 6 млрд рублей на комплексное развитие сельских территорий в 2021 году, пишет Россисйкая Газета.
Из них 2 млрд рублей будет предоставлено на одну из самых востребованных мер господдержки — льготную сельскую ипотеку под 3%.
3️⃣ Почти каждую вторую ипотеку СберБанка оформляют семьи в браке
На россиян, которые состоят в браке, сегодня приходится почти 40% всех ипотечных кредитов, а на семьи с несовершеннолетними детьми — почти четверть.
В 2021 году по программе господдержки для семей с детьми уже выдано 16 685 кредитов на сумму 59,6 млрд, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Акцией «Молодая семья» в этом году воспользовалось почти 84 тысячи семей — в 1,5 раза больше, чем за первое полугодие 2020-го.
Подробнее о программах для семей
4️⃣ Владимир Путин освободил часть продавцов недвижимости от налогов с продаж
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает граждан в ряде случаев от подачи налоговой декларации 3-НДФЛ после продажи квартиры, загородного дома или комнаты, доход от которых не превышает 1 млн руб, пишет РБК.
Продавцы нежилых помещений и гаражей освобождены от подачи декларации и уплаты налога с тех сделок, доходы которых не превысили 250 тысяч рублей.
5️⃣ Минстрой готовит пилотный проект по введению евростандартов в строительстве
Минстрой разрабатывает пилотный проект по использованию европейских стандартов (еврокодов) в строительстве, сообщил на форуме «Иннопром-2021» в Екатеринбурге глава ведомства Ирек Файзуллин.
Минстрой уже несколько лет занимается гармонизацией российских и европейских стандартов в области строительства. Ведомство запланировало ряд мероприятий по апробации внедрения европейских стандартов, пишет Интерфакс.
6️⃣ Генпрокуратура настаивает на усилении контроля за застройщиками
Генеральная прокуратура РФ выступила за повышение контроля за застройщиками, в том числе, чтобы обеспечить недопущение срывов расселения аварийного жилья, сообщает РИА Новости.По информации Генпрокуратуры, за последние 2,5 года были восстановлены права более чем 158 тысяч дольщиков, а также обеспечено переселение порядка 200 тысяч человек из аварийных домов площадью более 3 млн квадратных метров.