Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
3 мин
11K

Новости недели: 2 — 9 июля 2021

Дата публикации: 09 июл 2021
Новости недели: 2 — 9 июля 2021
Содержание

1️⃣ СберБанк запустил льготную ипотеку под 6% на частные дома

СберБанк запустил новую льготную ипотечную программу на строительство жилого дома с минимальной ставкой 6%. Срок действия программы — до 1 октября 2021 года.

Максимальный срок кредитования — 20 лет, первоначальный взнос — 20%.

Рассчитать льготную ипотеку

2️⃣ Правительство выделит 2 миллиарда рублей на сельскую ипотеку

На заседании правительства принято решение о выделении дополнительных 6 млрд рублей на комплексное развитие сельских территорий в 2021 году, пишет Россисйкая Газета.

Из них 2 млрд рублей будет предоставлено на одну из самых востребованных мер господдержки — льготную сельскую ипотеку под 3%.

3️⃣ Почти каждую вторую ипотеку СберБанка оформляют семьи в браке

На россиян, которые состоят в браке, сегодня приходится почти 40% всех ипотечных кредитов, а на семьи с несовершеннолетними детьми — почти четверть.

В 2021 году по программе господдержки для семей с детьми уже выдано 16 685 кредитов на сумму 59,6 млрд, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Акцией «Молодая семья» в этом году воспользовалось почти 84 тысячи семей — в 1,5 раза больше, чем за первое полугодие 2020-го.

Подробнее о программах для семей

4️⃣ Владимир Путин освободил часть продавцов недвижимости от налогов с продаж

Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает граждан в ряде случаев от подачи налоговой декларации 3-НДФЛ после продажи квартиры, загородного дома или комнаты, доход от которых не превышает 1 млн руб, пишет РБК.

Продавцы нежилых помещений и гаражей освобождены от подачи декларации и уплаты налога с тех сделок, доходы которых не превысили 250 тысяч рублей.

5️⃣ Минстрой готовит пилотный проект по введению евростандартов в строительстве

Минстрой разрабатывает пилотный проект по использованию европейских стандартов (еврокодов) в строительстве, сообщил на форуме «Иннопром-2021» в Екатеринбурге глава ведомства Ирек Файзуллин.

Минстрой уже несколько лет занимается гармонизацией российских и европейских стандартов в области строительства. Ведомство запланировало ряд мероприятий по апробации внедрения европейских стандартов, пишет Интерфакс.

6️⃣ Генпрокуратура настаивает на усилении контроля за застройщиками

Генеральная прокуратура РФ выступила за повышение контроля за застройщиками, в том числе, чтобы обеспечить недопущение срывов расселения аварийного жилья, сообщает РИА Новости.По информации Генпрокуратуры, за последние 2,5 года были восстановлены права более чем 158 тысяч дольщиков, а также обеспечено переселение порядка 200 тысяч человек из аварийных домов площадью более 3 млн квадратных метров.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Актуальное
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
751
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
1K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
112
Топ-7 ЖК Москвы и области: выбор реальных покупателей
вчера 13:00
607
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал