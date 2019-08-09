Новости недели: 2 — 9 августа 2019
1. Сбербанк снижает ставки по ипотеке для семей с детьми до 5% годовых
С 12 августа 2019 года Сбербанк снижает процентные ставки по ипотечным кредитам для семей с двумя и более детьми в рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми».
Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 5% годовых.
Снижение в рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» составит 1 п.п. на приобретение жилой недвижимости на первичном рынке у юридического лица как на стадии строительства, так и на готовое жильё от застройщика.
Предложение действует для семей, у которых в период с 1 января 2018 г. до 1 марта 2023 г. родился второй или последующий ребенок.
2. Сбербанк снизил ставки по ипотеке и улучшил условия для зарплатных клиентов
6 августа 2019 года Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам и увеличил скидку на ипотеку для зарплатных клиентов.
Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,6% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 9,1%.
Ставки снижены до 0,7 п.п. на основную линейку продуктов ипотечного кредитования. Дисконт на ипотеку для зарплатных клиентов Сбербанка составил 0,5 п.п. (ранее — 0,3 п.п.).
Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 9,1% годовых с учетом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка, участия в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на ДомКлик».
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка составит 7,6%.
Рассчитать ипотеку
3. Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита, в том числе в компании «Сбербанк страхование жизни» по программе «Защищенный заемщик».
Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.
4. Дольщикам предложат вносить средства на эскроу-счета частями
Возможно, скоро россияне смогут серьёзно сэкономить при покупке квартир, внося на специальные банковские счета не полностью всю сумму за своё строящееся жилье, а лишь задаток в 30 процентов, пишет Парламентская Газета. Остальные 70 процентов застройщику предлагается перечислять после сдачи дома.
Дальнейшее усовершенствование механизма финансирования жилстроя через счета эскроу позволит облегчить жизнь не только дольщикам, но и строителям, которые смогут рассчитывать на увеличение объёмов строительства.
5. Россияне смогут оплачивать услуги ЖКХ картами Сбербанка на кассах магазинов
Жители удаленных и малонаселенных пунктов России с этого года смогут оплачивать коммунальные услуги на кассах магазинов по картам Сбербанка, рассказывают РИА Новости.
Это станет возможным благодаря расширению проекта по повышению доступности финансовых услуг. В рамках этого проекта Сбербанк в прошлом году запустил услугу по снятию наличных на кассах магазинов в удаленных и малонаселенных пунктах.
При любой сумме покупки снять можно до 5 тысяч рублей, в среднем россияне снимают по 1,3 тысячи рублей. В настоящий момент сервис доступен держателям дебетовых карт Сбербанка платежных систем Visa и Mastercard.
«В текущем году планируется масштабировать проект на 3 тысячи партнеров банка – банковских платежных агентов, а также расширить функционал: помимо снятия наличных клиенту будут доступны безналичные платежи на кассе магазина – оплата за коммунальные услуги», – заявили в Сбербанке.
6. За июль «Сбербанк страхование жизни» выплатила 722 млн рублей по страховым случаям
За июль 2019 года СК «Сбербанк страхование жизни» произвела 6 777 выплат по страховым случаям на общую сумму 722 млн рублей, сообщают на официальном сайте Сбербанк Страхование. Крупнейшая выплата за месяц составила 20 млн рублей.
В частности, «Сбербанк страхование жизни» полностью погасила остаток по ипотечному кредиту клиента из Москвы, которому была установлена инвалидность. Сумма выплаты составила 8,1 млн рублей.
Вторая крупная выплата в размере 10 млн рублей произведена в Пермском крае по договору инвестиционного страхования жизни по риску «смерть».
Крупнейшая выплата за месяц — 20 млн рублей — выплачена в Санкт-Петербурге по программе инвестиционного страхования жизни в связи со смертью клиента в результате заболевания.
7. Росреестр уточнил методы защиты электронных сделок
Совершать сделки с недвижимостью в электронном виде теперь возможно только в случае, если собственник заранее уведомил об этом Росреестр в бумажной форме, пишет РБК.
Президент России Владимир Путин подписал 2 августа закон, который предоставляет гражданам право внести в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) отметку о возможности представления в Росреестр заявления о переходе или прекращении права на принадлежащую им недвижимость, подписанного электронной подписью.
В ряде случаев для проведения сделок с недвижимостью в электронном виде не будет требоваться специальная отметка в ЕГРН, сделанная на основании заявления собственника недвижимости. К ним относится электронная подпись, выданная Федеральной кадастровой палатой Росреестра при проведении сделок с участием нотариусов и органов власти, которые взаимодействуют с Росреестром в электронном виде. Действие закона также не будет распространяться на популярные цифровые проекты, такие как электронная ипотека, уточнили в пресс-службе Росреестра.