Новости недели: 19 — 26 октября 2018
1. Ключевую ставку пока решили не повышать
На сегодняшнем заседании Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Напомним, на прошлом заседании ставку подняли на 0,25 процентных пункта впервые с декабря 2014 года. Цитата из пресс-релиза регулятора:
«С предыдущего заседания Совета директоров ситуация на внутреннем финансовом рынке стабилизировалась. При этом проинфляционные риски остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте. Сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5,0–5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков».
Ключевая ставка напрямую влияет на ставки по кредитам, в том числе ипотечным.
2. Минстрой позаботится о панельных пятиэтажках
Новый законопроект Минстроя предлагает ввести понятие ветхого жилья, его критерии и меры, которые будут предприниматься, чтобы жилье оставалось пригодным для проживания, пишет ТАСС. Под критерии ветхого жилья должны попасть, например, панельные хрущевки.
Сейчас в законодательстве содержится определение только аварийного жилья и порядок признания домов таковыми, поясняет замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис.
«Задача, которая перед нами стоит, — определить термин "ветхое жилье" и четко сформулировать законодательные инструменты, что с этим жильем делать. То есть, если подобное жилье не входит в региональные программы капитального ремонта, то необходимо прописать виды работ, которые обеспечат работоспособность или безопасность этого жилья до момента ожидания сноса», — заключил Чибис.
Законопроект, вводящий юридическое понятие ветхого жилья, может быть принят весной 2019 года.
3. Закон о статусе апартаментов отозвали из Думы
Законопроект о статусе апартаментов был снят с рассмотрения нижней палатой парламента в связи с отзывом субъекта права законодательной инициативы. Отметим, последняя редакция проекта была внесена в июле первым зампредом комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александром Сидякиным, который 24 октября стал руководителем администрации врио главы Башкирии.
Напомним, первоначально Минстрой рассчитывал на принятие закона о статусе апартаментов еще в 2016 году. Предполагалось, что к апартаментам будут применяться те же положения Жилищного кодекса РФ, что и к жилым помещениям в многоквартирных домах.
Минстрой России планирует в будущем вернуться к обсуждению отозванного из Госдумы законопроекта о статусе апартаментов, сообщает РИА Недвижимость. Но конкретных дат в министерстве не называют.
4. Дома обманутых дольщиков будет достраивать Москва
На достройку жилых домов скандально известного застройщика Urban Group в 2019 году выделят 8 млрд рублей, а в 2020 — 4,7 млрд, пишут Ведомости. В итоге почти 13 млрд рублей из бюджета города выделят на помощь обманутым дольщикам.
Мэр Сергей Собянин ранее сообщал, что часть проблемных строек в Москве ведется силами самих застройщиков, часть отдается «более сильным инвесторам», а «самые сложные» объекты город взял на себя. Впервые город взял на себя обязательство достроить проблемные объекты.
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