Новости недели: 19 — 26 ноября 2021
1️⃣ Домклик признан лучшей банковской экосистемой недвижимости в России
Домклик от Сбера признан лучшей банковской экосистемой недвижимости в России. Премия присуждена по итогам исследования, проведённого аналитической и консалтинговой компанией Frank RG.
В частности, аналитики отметили большую базу объявлений по недвижимости, выгодную стоимость электронных сервисов сопровождения сделки и гибкую ценовую политику по сравнению с другими участниками исследования.
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2️⃣ Выдача ипотеки в этом году установит рекорд
По заявлению главы департамента Центрального банка Александра Данилова, этот год станет рекордным по выдаче ипотеки в России, пишет РИА Новости.
«В целом по этому году уже за первые девять месяцев рост в районе 21%, по объемам уже можно говорить о том, что рекорд будет в этом году по выдачам», — прокомментировал Данилов.
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3️⃣ Замедлился рост цен на российские новостройки
По данным СберИндекс, на первичном рынке жилья в России замедлился рост цен. При этом заметно сокращается разрыв между стоимостью квадратного метра в новостройках и квартирах на вторичном рынке.
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4️⃣ Более половины россиян хотят взять ипотеку
По данным опроса платформы Online-Ipoteka около 31% россиян раздумывают над возможностью взять ипотеку, 52% граждан точно планируют взять ипотечный кредит. Чаще всего респонденты хотят получить 3–10 млн рублей, пишет Коммерсант.
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5️⃣ Минстрой представил законопроект об эскроу для ИЖС
Документ должен урегулировать отношения, связанные с привлечением средств граждан и юридических лиц для строительства малоэтажного жилья, сообщает РБК. Привлекать средства граждан застройщики индивидуальных жилых домов смогут по тем же правилам, что и при долевом строительстве новостроек.
Все расчеты в связи с привлечением средств девелоперы и покупатели домов обязаны будут проводить через уполномоченные банки и с использованием эскроу-счетов.
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