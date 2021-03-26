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Новости
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Новости недели: 19 — 26 марта 2021

Дата публикации: 26 мар 2021
Новости недели: 19 — 26 марта 2021

1️⃣ Средний размер первоначального взноса составил 32% от стоимости недвижимости

Мы рассчитали средний размер первоначального взноса по ипотеке. В феврале этого года он составил 32% от стоимости недвижимости. Покупатели квартир в новостройках в среднем вносили 1,9 млн рублей, для квартир на вторичном рынке — 1,6 млн рублей.

При этом минимальный размер первоначального взноса по ипотеке СберБанка составляет от 10% стоимости жилья. 

2️⃣ Собрания собственников жилья должны перейти полностью в онлайн

Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ. По его словам, собрания собственников жилья в онлайн-формате будут более прозрачными и позволят «снять все вопросы по поддельным протоколам».

Уже сейчас на ДомКлик активно развивается онлайн-сообщество жильцов для каждого многоквартирного дома по всей России. Сообщество позволяет жильцам домов общаться с соседями, предлагать идеи и совместно решать проблемы, договариваться о благоустройстве дома, подъезда и двора, а также обсуждать работу управляющей компании и ЖКХ.

3️⃣ В России будут развивать «зеленую ипотеку»

«Зеленая ипотека» предполагает покупку домов и квартир с высокой энергоэффективностью, т.е. класса А и В.

Покупатели экологичного жилья смогут оформить кредиты на льготных условиях. Об этом рассказал первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов.

Выгода покупателей ещё и в том, что за счет энергосбережения снижаются счета за коммуналку.

«Мы выступаем за защиту окружающей среды и рассматриваем эту идею. В случае запуска сообщим подробности и условия», — прокомментировали эксперты ДомКлик от Сбера.

4️⃣ Банки допустили рост ставок по кредитам после решения Центробанка

СберБанк может скорректировать предложения по кредитам и вкладам для населения уже на следующей неделе, сообщил Герман Греф. Другие банки тоже рассматривают повышение ставок.

Стоит отметить, что текущие ставки по ипотеке демонстрируют исторический минимум — менее 8% годовых как на первичном, так и на вторичном рынке. Рассчитать ипотеку

5️⃣ Сбер увеличил максимальную сумму рефинансирования ипотеки

Сумма рефинансирования увеличена с 80% до 85% от стоимости недвижимости.

Рефинансировать ипотеку в СберБанке можно по ставке от 7,9% годовых на сумму до 30 млн рублей.

Вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты и задолженность по кредитной карте других банков, а также получить до 1 млн рублей на любые цели. Рассчитать рефинансирование

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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