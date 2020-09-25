Новости недели: 18 — 25 сентября 2020
1. Сбербанк улучшил условия кредитования по программе «Дальневосточная ипотека»
Теперь приобрести вторичное жилье у юридического или физического лица можно не только на сельских территориях Дальневосточного федерального округа, но и на территориях Магаданской области и Чукотского автономного округа.
Заемщикам, зарегистрированным на территории Дальневосточного федерального округа на момент оформления кредитного договора, предоставление регистрации по месту приобретаемой недвижимости не потребуется.
При строительстве жилого дома теперь можно привлечь платежеспособных поручителей.
2. Комитет Госдумы одобрил законопроект об ипотечных каникулах для самозанятых и ИП
В законопроекте предлагается изменить требования к заявлению на получение ипотечных каникул в случае, если заемщик является самозанятым или в отношении него применяются специальные налоговые режимы. Чтобы их получить, факт снижения дохода он сможет подтверждать не справкой 2-НДФЛ, а иными документами на усмотрение кредитора.
Законопроект создает равные условия для получения ипотечных каникул для всех заемщиков–физлиц, пишет РИА Новости.
3. Сократятся сроки согласительных и иных процедур в сфере строительства
Будут скорректированы правила землепользования и застройки, а также сроки подготовки документов по планированию территории, рассказывает Российская газета.
Правительство расширит возможности для электронного документооборота и установит перечень действий и согласований, которые станут проходить только онлайн.
4. Росреестр планирует к концу 2021 года довести долю онлайн-ипотеки до 80%
По словам главы Росреестра Олега Скуфинского, в настоящее время совместно с Банком России и другими кредитными организациями ведется работа по увеличению этого показателя, пишет РИА Новости.
«На начало года электронная регистрация была 9%, сегодня она выросла до 40%. То есть, мы в два раза уже превысили показатель национального проекта, установленный на 2021 год», — рассказал Скуфинский.
Отправить документы на регистрацию без посещения Росреестра и МФЦ можно на ДомКлик с помощью сервиса «Электронная регистрация»
5. В Госдуму внесен новый законопроект о сносе и изъятии недвижимости
В документе предлагается дать местным властям полномочия составлять адресные программы по реконструкции и сносу фактически любых многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан», пишет Коммерсант.