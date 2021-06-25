Новости недели: 18 — 25 июня 2021
- 1️⃣ Ипотека СберБанка для семей с детьми будет доступна при рождении первого ребенка
- 2️⃣ Теперь созаемщики по ипотеке могут участвовать онлайн в подготовке к сделке на ДомКлик
- 3️⃣ Продавцы недорогой недвижимости освобождены от подачи налоговой декларации
- 4️⃣ Спрогнозирован рекордный объем выдачи ипотеки в РФ в 2021 году
- 5️⃣ Программа «Дальневосточный гектар» распространена на Арктическую зону
1️⃣ Ипотека СберБанка для семей с детьми будет доступна при рождении первого ребенка
«Если с момента запуска программы кредит по льготной ставке могли взять только семьи, в которых с 1 января 2018 года появился второй и последующие дети, то в ближайшее время она будет распространена на семьи, у которых рождается первенец», — прокомментировал Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.
Объем выдачи ипотеки с господдержкой для семей с детьми в СберБанке в 2021 году составил 47,7 млрд рублей — выдано более 13 тысяч кредитов. Это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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2️⃣ Теперь созаемщики по ипотеке могут участвовать онлайн в подготовке к сделке на ДомКлик
Клиентам ДомКлик стало еще проще и удобнее подготовиться к сделке и получить ипотеку.
Теперь созаемщики могут в онлайн-режиме принимать активное участие в оформлении сделки в личном кабинете: отслеживать статусы, общаться в чате, загружать документы, записаться на сделку и приглашать участников.
3️⃣ Продавцы недорогой недвижимости освобождены от подачи налоговой декларации
Совет Федерации одобрил закон, отменяющий обязанность граждан подавать налоговую декларацию формы 3-НДФЛ при продаже жилых домов, квартир и комнат на сумму до 1 млн рублей, а гаражей и нежилых помещений — до 250 тысяч рублей в год, пишет РБК.
Сейчас россияне обязаны заплатить НДФЛ при продаже недвижимого имущества, которым они владели меньше минимального предельного срока: в общем случае это пять лет, а при продаже единственного либо унаследованного жилья — три года.
4️⃣ Спрогнозирован рекордный объем выдачи ипотеки в РФ в 2021 году
Рынок ипотеки по итогам 2021 года может обновить прошлогодний рекорд, несмотря на корректировку льготной программы, пишет Интерфакс, ссылаясь на заявление кредитного рейтингового агентства НКР.
Эксперты полагают, что изменения параметров льготной программы ипотеки окажут давление на динамику ипотечного рынка во второй половине года, однако спрос на нее останется достаточно высоким. Они отмечают, что поддержит рынок ипотеки и изменение условий семейной программы, которое расширит круг возможных заёмщиков.
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5️⃣ Программа «Дальневосточный гектар» распространена на Арктическую зону
Совет Федерации одобрил закон, распространяющий программу «Дальневосточный гектар» на территорию Арктической зоны РФ, сообщает РИА Новости.
Как пояснял премьер-министр РФ Михаил Мишустин, будут расширены границы территории в Арктике, в пределах которых можно будет получить льготный гектар. Граждане смогут взять земельные участки по упрощенной процедуре и в более короткие сроки. При этом особое внимание будет уделено сохранению традиций и культуры коренных, малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.