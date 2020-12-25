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Новости
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Новости недели: 18 — 25 декабря 2020

Дата публикации: 25 дек 2020
Новости недели: 18 — 25 декабря 2020
Содержание

1. СберБанк по итогам года выдаст ипотеки на рекордные 2 триллиона рублей

СберБанк по итогам 2020 года выдаст ипотеки на рекордные 2 триллиона рублей и нарастит портфель примерно на 20%, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления банка Кирилл Царев. 

«По ипотеке у нас рост портфеля год к году будет около 20%, поэтому темп даже больше, чем в прошлом году. Всего мы выдадим по новой ипотеке около 2 триллионов рублей в 2020 году. В следующем году мы ожидаем роста на 10-15% к текущему факту», — поделился прогнозами Царев.

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3. Планы по снижению ипотечных ставок в России выполнены досрочно

Средние ставки по ипотеке в России по итогам года будут ниже 8%, при том, что такого показателя планировалось достичь в 2024 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.

Вице-премьер отметил, что во многом этому способствовала программа льготной ипотеки, которая оказалась очень эффективной. Он уточнил, что она позволила привлечь в экономику около триллиона рублей при незначительных субсидиях из бюджета, которые уже вернулись в виде налогов. 

4. Путин разрешил направлять маткапитал на погашение военной ипотеки

Владимир Путин подписал закон, разрешающий направлять средства материнского капитала на погашение военной ипотеки, рассказывают Известия

В частности, закон позволяет направлять средства маткапитала на первоначальный взнос, погашение основного долга или выплату процентов по займам на приобретение жилого помещения.

Действие закона распространяется на договоры, заключенные с 18 марта 2019 года — с момента вступления в силу закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

5. Госдума приняла закон о комплексном развитии территорий

Закон  предусматривает возможность осуществлять комплексное развитие территорий при наличии адресных программ сноса и реконструкции многоквартирных домов, формируемых региональными властями, пишет Интерфакс.

Закон направлен на ускорение расселения аварийного и ветхого жилья в регионах РФ.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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