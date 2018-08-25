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Новости недели: 18 — 25 августа 2018

Новости
25 авг 2018
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Новости недели: 18 — 25 августа 2018

1. Банки поднимают ипотечные ставки

О повышении ставок в августе заявили сразу несколько крупных банков: Раффайзенбанк, Промсвязьбанк, банк «Санкт-Петербург», МКБ, пишут Ведомости.  

При этом, например, в Раффайзенбанке повышение произошло первый раз за 4 года. В банке связывают решение с повышением долгосрочных ставок фондирования на рынке. 

Напомним, сейчас ипотечные ставки находятся на историческом минимуме. По данным Центробанка, в первом полугодии средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам для физлиц составила 9,62%. На ДомКлик можно оформить ипотеку со ставкой 8,6% при покупке вторичного жилья, и от 7,1% при покупке квартиры в новостройке. 

2. Из-за технических проблем в Росреестре задерживаются регистрации сделок

Ведомство уже сообщило об устранении сбоя и возобновлении регистрации сделок с 23 августа 2018. При этом в Росреестре предупреждают, что в ближайшее время всё еще возможны задержки по срокам регистрации. Обработка накопившихся обращений займет какое-то время.

3. Вторичку в Москве будут покупать больше, а новостройки подешевеют

На вторичном рынке жилья объем предложения по-прежнему заметно превышает спрос, и осенью эта диспропорция сохранится. При этом ряды покупателей вторички должны пополниться теми, кто передумал покупать квартиру в новостройке. Ситуация на «первичке» обострилась из-за банкротства ряда девелоперов, а также из-за появляющихся новостей о срывах сроков ввода объектов. Впрочем, большого роста цен на готовые квартиры ожидать не стоит.

На рынке новостроек осенью ожидается выход большого количества новых проектов. Из-за изменений в законодательстве застройщики стремятся реализовать как можно больше объектов по старым правилам. Возможно, появление большого числа ЖК снизит цены на квартиры в новостройках.

4. Более 46% сделок по покупке жилья — ипотечные

Об этом рассказал заместитель главы государственной компании ДОМ.РФ Денис Филиппов, сообщает «РИА Недвижимость».

Он отметил, что по итогам первого полугодия 2018 года в РФ выдано 660 тысяч ипотечных кредитов, что на 57% больше, чем в 2017 году. При этом объемы выдачи ипотеки в январе-июне выросли на 69% — до 1,3 триллиона рублей. 

По словам Филиппова, это обусловлено исторически минимальной ипотечной ставкой.

5. Средний размер ипотечного кредита превысил 2 млн рублей

Во 2 квартале 2018 года средний размер ипотечного кредита вырос на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,16 млн рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Больше всего размер ипотечных кредитов вырос в республике Татарстан — на 15,4%, в Волгоградской области — на 14,4%, и в Саратовской области — 13,4%.

«Ипотечное кредитование стало одним из основных «драйверов» роста рынка розничного кредитования», — сказал генеральный директор НБКИ Александр Викулин. 

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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