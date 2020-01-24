Новости недели: 17 — 24 января 2020
1. ДомКлик запустил сообщество жильцов для каждого дома по всей России
Каждый житель России может найти свой многоквартирный дом на DomClick.ru и вступить в сообщество жильцов. Сообщество позволяет общаться с соседями, предлагать идеи и совместно решать проблемы, договариваться о благоустройстве дома, подъезда и двора, а также обсуждать работу управляющей компании и оплачивать услуги ЖКХ.
Сервис также позволяет подписаться на новые объявления и своевременно узнавать о появлении новых предложений о продаже квартиры в выбранном доме. Покупатели недвижимости смогут узнать правдивую информацию напрямую от жильцов и определиться с выбором дома и района для жизни.
Найти сообщество жильцов своего или интересующего для покупки дома можно в разделе «Мой дом» на DomClick.ru.
2. Дума разрешает использовать материнский капитал для строительства дома на садовом участке
Госдума, пишет ТАСС, приняла в первом чтении правительственный законопроект, который предлагает разрешить строить и реконструировать на садовом участке жилые дома с использованием средств материнского капитала.
Изменения касаются строительства или реконструкции на садовом участке именно жилого дома. Согласно действующему законодательству, чтобы использовать для этого материнский капитал, вместе с заявлением нужно предоставить копии документов о собственности на участок, праве пользования им, праве пожизненного наследуемого владения, праве аренды.
3. Разведенных родителей обязали оплачивать ребенку жилье
Родителя, живущего после развода отдельно от ребенка, привлекут к оплате дополнительных расходов, касающихся жилья для несовершеннолетнего. Соответствующий закон приняла Госдума в третьем чтении, сообщает РБК.
Сегодня действует норма, по которой родитель может потребовать от бывшего супруга — отца или матери ребенка — возмещения расходов, связанных с лечением общего ребенка. Теперь предложено ее дополнить данной мерой, которая обязывает ушедшего из семьи родителя оплачивать жилье ребенка, говорится в сообщении.
4. Обновленная программа маткапитала позволит семьям сэкономить почти 2 млн рублей
Расширение программы материнского капитала позволит семьям, которые в ближайшие годы родят двоих детей, сэкономить почти 2 млн рублей при покупке квартиры в ипотеку, сообщает Коммерсант.
Маткапитал будет выплачиваться не только за второго и последующего ребенка в семье, но и за первого ребенка. Кроме того, предложено увеличить размер материнского капитала на 150 тысяч рублей при рождении второго ребенка.
По подсчетам аналитиков, всего же семья с двумя маленькими детьми может сэкономить до 2 млн рублей. Эта сумма складывается не только из материнского капитала, но и за счет других мер, например, налогового вычета при приобретении недвижимости.
5. Россия может занять серьезную нишу во внедрении умных городов
Россия может занять серьезную нишу во внедрении систем для «умных городов», заявил глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, пишет РИА Новости.
«Здесь мы находимся в числе мировых лидеров, и в ближайшие годы, если агрессивно будем действовать, можем занять серьезную нишу. Если начнем сейчас, то через 3-5 лет сможем внедрить в некоторых городах мира эти системы», — отметил Дворкович.
Проект «Умный город» стартовал в России в 2018 году в пилотном режиме, а начиная с 2019 года стал обязательным в рамках двух нацпроектов — «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика». Он нацелен на внедрение в российские города «умных» систем ЖКХ, комфортной и безопасной городской среды, создание инновационной инфраструктуры и цифровизации.