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Новости
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Новости недели: 17 — 24 апреля 2020

Дата публикации: 24 апр 2020
Новости недели: 17 — 24 апреля 2020

1. Сбербанк начал прием заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4%

Сбербанк ведет прием заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых на приобретение квартир в новостройках.

В рамках программы можно полностью дистанционно оформить ипотечный кредит на покупку жилья в новостройке до 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 млн рублей — в других регионах России. 

Ответы на популярные вопросы о новой льготной программе.

2. Банк России снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

Банк России впервые с октября 2019 года снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов — до 5,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Также Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки.

3. Минстрой призвал активизировать онлайн-оплату за услуги ЖКХ в самоизоляции

Глава Минстроя России Владимир Якушев призвал активизировать работу онлайн-площадок в сфере ЖКХ в условиях распространения коронавируса и самоизоляции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

Оплатить ЖКХ, не выходя из дома, можно в Сбербанк Онлайн, а также с помощью нового сервиса ДомКлик «Мой дом».

Сервис «Мой дом» также позволяет общаться с соседями и бесплатно звонить в управляющую компанию. Все действия происходят онлайн, что особенно актуально в текущих условиях самоизоляции.

4. В малых городах планируют бесплатно выдавать земельные участки под строительство

Льготным категориям граждан, в том числе многодетным семьям, планируют бесплатно выдавать земельные участки под строительство индивидуального жилья на месте расселенных аварийных домов.

Речь при этом идет о малых городах — населенных пунктах численностью до 30 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба Фонда содействия реформированию ЖКХ, соответствующий проект закона размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

5. Строительство без ограничений из-за коронавируса идет в 41 регионе России

Строительная деятельность без каких-либо ограничений из-за распространения коронавируса ведется в настоящее время в 41 регионе страны, пишет Интерфакс со ссылкой на вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина.

«Сегодня серьезные меры приняты в Москве и Подмосковье — здесь ведутся только инфраструктурные работы, однако мы надеемся, что и здесь в скором времени ситуация наладится», — сказал Хуснуллин.

Ранее глава Минстроя Владимир Якушев в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным заявил, что основная масса субъектов РФ не стали полностью останавливать стройки.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
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