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Новости недели: 16 — 23 июля 2021

Дата публикации: 23 июл 2021
Новости недели: 16 — 23 июля 2021
Содержание

1️⃣ Первоначальный взнос по ипотеке Сбера снижен до 10%

Теперь для клиентов, которые не получают зарплату на карту Сбера, но успешно подтвердили свою занятость и доход, первоначальный взнос составляет 10% вместо 15%. Изменение коснулось программ кредитования по приобретению готового и строящегося жилья.

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2️⃣ Центробанк поднял ключевую ставку до 6,5% годовых

Совет директоров Центрального банка РФ принял решение о повышении ключевой ставки на 1 п.п. до 6,5% годовых.

Это максимальное повышение с декабря 2014 года. До этого ЦБ поднимал ключевую ставку три раза подряд.

3️⃣ Сбер увеличил сумму кредита под залог недвижимости до 20 млн рублей

СберБанк в два раза увеличил максимальную сумму кредита наличными на любые цели под залог недвижимости — с 10 до 20 млн рублей.

Кредит под залог недвижимости выдаётся по ставке от 10,4% на срок от 1 года до 20 лет. Максимальная сумма кредита — 20 млн рублей, минимальная — 500 тыс. рублей. 

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4️⃣ Сбер и ГК ФСК запустили ипотеку в рассрочку

Специальная программа позволит сократить ежемесячные платежи.

Ставка фиксируется на весь срок кредитования — до 30 лет — и составляет от 8% годовых. Первоначальный взнос — от 10% стоимости жилья.

Выбрать квартиру от ФСК

Выдача кредита выполняется несколькими траншами, количество которых неограниченно. Первый транш перечисляется банком после подписания кредитного договора. Следующие транши — не позднее 2 лет с даты выдачи первого транша и до подписания акта приема-передачи на приобретаемую квартиру.

5️⃣ Психолог предупредила об опасности проживания в маленьких квартирах

Проживание в тесноте может привести к психическому расстройству личности, нервным срывам, постоянным семейным ссорам и даже разводу, рассказала РИА Недвижимость член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Надежда Двоскина.Планируя покупку квартиры, необходимо руководствоваться не только локацией или ценой, но и такими потребностями, как возможность пригласить гостей, устроить личную жизнь, организовать места для взрослеющих детей.«Когда семья приобретает квартиру небольшой площади — от 16 до 26 квадратных метров, не очень хорошо учитывая свои потребности, то через некоторое время ей приходится сталкиваться с проблемами, которые перерастают в конфликты на бытовой почве, ссоры, ругань и даже разводы», — рассказала Двоскина.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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