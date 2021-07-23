Новости недели: 16 — 23 июля 2021
1️⃣ Первоначальный взнос по ипотеке Сбера снижен до 10%
Теперь для клиентов, которые не получают зарплату на карту Сбера, но успешно подтвердили свою занятость и доход, первоначальный взнос составляет 10% вместо 15%. Изменение коснулось программ кредитования по приобретению готового и строящегося жилья.
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2️⃣ Центробанк поднял ключевую ставку до 6,5% годовых
Совет директоров Центрального банка РФ принял решение о повышении ключевой ставки на 1 п.п. до 6,5% годовых.
Это максимальное повышение с декабря 2014 года. До этого ЦБ поднимал ключевую ставку три раза подряд.
3️⃣ Сбер увеличил сумму кредита под залог недвижимости до 20 млн рублей
СберБанк в два раза увеличил максимальную сумму кредита наличными на любые цели под залог недвижимости — с 10 до 20 млн рублей.
Кредит под залог недвижимости выдаётся по ставке от 10,4% на срок от 1 года до 20 лет. Максимальная сумма кредита — 20 млн рублей, минимальная — 500 тыс. рублей.
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4️⃣ Сбер и ГК ФСК запустили ипотеку в рассрочку
Специальная программа позволит сократить ежемесячные платежи.
Ставка фиксируется на весь срок кредитования — до 30 лет — и составляет от 8% годовых. Первоначальный взнос — от 10% стоимости жилья.
Выбрать квартиру от ФСК
Выдача кредита выполняется несколькими траншами, количество которых неограниченно. Первый транш перечисляется банком после подписания кредитного договора. Следующие транши — не позднее 2 лет с даты выдачи первого транша и до подписания акта приема-передачи на приобретаемую квартиру.
5️⃣ Психолог предупредила об опасности проживания в маленьких квартирах
Проживание в тесноте может привести к психическому расстройству личности, нервным срывам, постоянным семейным ссорам и даже разводу, рассказала РИА Недвижимость член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Надежда Двоскина.Планируя покупку квартиры, необходимо руководствоваться не только локацией или ценой, но и такими потребностями, как возможность пригласить гостей, устроить личную жизнь, организовать места для взрослеющих детей.«Когда семья приобретает квартиру небольшой площади — от 16 до 26 квадратных метров, не очень хорошо учитывая свои потребности, то через некоторое время ей приходится сталкиваться с проблемами, которые перерастают в конфликты на бытовой почве, ссоры, ругань и даже разводы», — рассказала Двоскина.