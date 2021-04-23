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Новости
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Новости недели: 16 — 23 апреля 2021

Дата публикации: 23 апр 2021
Новости недели: 16 — 23 апреля 2021
Содержание

1️⃣ Программе «Господдержка-2020» исполнился 1 год

За время действия программы СберБанк выдал более 236 тысяч кредитов на 628,7 млрд рублей. Средний размер кредита по стране в рамках программы «Господдержка-2020» составляет чуть больше 2,6 млн рублей.

Ранее СберБанк снизил ставки по программе льготной ипотеки. Сейчас стандартная ставка составляет от 6,05% годовых. Посмотреть итоги.

При использовании сервиса «Электронная регистрация» ставка будет от 5,75% годовых. В рамках программы субсидирования от застройщика — от 0,1% годовых. 

Рассчитать ипотеку с господдержкой

2️⃣ Дни с 1 по 10 мая в России объявлены выходными

Президент России Владимир Путин согласился с предложением руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой сделать майские праздники непрерывными. 

❗️Сервис ДомКлик от Сбера продолжит свою работу в обычном режиме. Доступна онлайн-запись на сделки. Возможны лишь изменения в графиках работы офисов СберБанка. 

3️⃣ Банк России повысил ключевую ставку до 5% годовых

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,00% годовых.

4️⃣ СберБанк и администрация Вологды поддержат медработников при покупке квартиры в ипотеку

В рамках соглашения между вологодским отделением СберБанка и администрацией Вологды городская администрация компенсирует медикам часть стоимости квартиры и ипотечных платежей.

В частности, на первоначальный взнос выделяется 10% от стоимости жилья, но не более 300 тысяч рублей для семей с детьми и до 200 тысяч рублей для семей без детей.

Выбрать квартиру в Вологде

5️⃣ ГК «А101» и СберБанк снизили ипотечную ставку до 2,55%

Застройщик «А101» заключил соглашение со СберБанком о запуске новых условий ипотечного кредитования с государственной поддержкой.

С 21 апреля покупатели квартир в новостройках от группы компаний «А101» смогут оформить ипотеку по ставке 2,55%.

Предложение действует при минимальном первоначальном взносе от 30% и сроке кредита от 12 до 20 лет. 

Подать заявку на ипотеку с господдержкой

6️⃣ Упрощен доступ к рефинансированию ипотеки для получателей маткапитала

Теперь семьи смогут оформлять квартиру на детей после полного погашения кредита у банка, рефинансировавшего ипотечный займ, сообщает ТАСС.

«Это позволит защитить права получателей материнского капитала и обеспечит их доступом к рефинансированию наравне с другими гражданами, взявшими ипотеку», — подчеркнули в правительстве.

Рассчитать рефинансирование ипотеки в СберБанке

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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