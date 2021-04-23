Новости недели: 16 — 23 апреля 2021
- 1️⃣ Программе «Господдержка-2020» исполнился 1 год
- 2️⃣ Дни с 1 по 10 мая в России объявлены выходными
- 3️⃣ Банк России повысил ключевую ставку до 5% годовых
- 4️⃣ СберБанк и администрация Вологды поддержат медработников при покупке квартиры в ипотеку
- 5️⃣ ГК «А101» и СберБанк снизили ипотечную ставку до 2,55%
- 6️⃣ Упрощен доступ к рефинансированию ипотеки для получателей маткапитала
1️⃣ Программе «Господдержка-2020» исполнился 1 год
За время действия программы СберБанк выдал более 236 тысяч кредитов на 628,7 млрд рублей. Средний размер кредита по стране в рамках программы «Господдержка-2020» составляет чуть больше 2,6 млн рублей.
Ранее СберБанк снизил ставки по программе льготной ипотеки. Сейчас стандартная ставка составляет от 6,05% годовых. Посмотреть итоги.
При использовании сервиса «Электронная регистрация» ставка будет от 5,75% годовых. В рамках программы субсидирования от застройщика — от 0,1% годовых.
Рассчитать ипотеку с господдержкой
2️⃣ Дни с 1 по 10 мая в России объявлены выходными
Президент России Владимир Путин согласился с предложением руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой сделать майские праздники непрерывными.
❗️Сервис ДомКлик от Сбера продолжит свою работу в обычном режиме. Доступна онлайн-запись на сделки. Возможны лишь изменения в графиках работы офисов СберБанка.
3️⃣ Банк России повысил ключевую ставку до 5% годовых
Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,00% годовых.
4️⃣ СберБанк и администрация Вологды поддержат медработников при покупке квартиры в ипотеку
В рамках соглашения между вологодским отделением СберБанка и администрацией Вологды городская администрация компенсирует медикам часть стоимости квартиры и ипотечных платежей.
В частности, на первоначальный взнос выделяется 10% от стоимости жилья, но не более 300 тысяч рублей для семей с детьми и до 200 тысяч рублей для семей без детей.
Выбрать квартиру в Вологде
5️⃣ ГК «А101» и СберБанк снизили ипотечную ставку до 2,55%
Застройщик «А101» заключил соглашение со СберБанком о запуске новых условий ипотечного кредитования с государственной поддержкой.
С 21 апреля покупатели квартир в новостройках от группы компаний «А101» смогут оформить ипотеку по ставке 2,55%.
Предложение действует при минимальном первоначальном взносе от 30% и сроке кредита от 12 до 20 лет.
Подать заявку на ипотеку с господдержкой
6️⃣ Упрощен доступ к рефинансированию ипотеки для получателей маткапитала
Теперь семьи смогут оформлять квартиру на детей после полного погашения кредита у банка, рефинансировавшего ипотечный займ, сообщает ТАСС.
«Это позволит защитить права получателей материнского капитала и обеспечит их доступом к рефинансированию наравне с другими гражданами, взявшими ипотеку», — подчеркнули в правительстве.