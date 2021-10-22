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Новости
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Новости недели: 15 — 22 октября 2021

Дата публикации: 22 окт 2021
Новости недели: 15 — 22 октября 2021
Содержание

1️⃣ Домклик запустил сервис сравнения недвижимости

Новый бесплатный онлайн-сервис позволяет сравнить объявления о продаже вторичной недвижимости и найти лучший вариант на Домклик. Система проанализирует каждое выбранное объявление по 40 параметрам и подскажет, какое из них выгоднее.

Использовать сервис сравнения

2️⃣ Центробанк повысил ключевую ставку до 7,5%

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 75 б.п. — до 7,50% годовых. Следующее заседание ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 17 декабря 2021 года. 

3️⃣ Названа средняя сумма ипотеки в Сбере для строительства частного дома

По данным аналитического центра Домклик от Сбера, чтобы построить свой дом россиянам нужно около 2,7 млн рублей. Это средняя сумма, которую люди брали в банке для строительства дома с января по август 2021 года.

Рассчитать ипотеку на строительство дома

4️⃣ Продажи в новостройках Москвы за девять месяцев выросли на 42%

Более 100 тысяч сделок на первичном рынке недвижимости Москвы зарегистрировано в январе-сентябре 2021 года. Это на 42% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба столичного управления Росреестра.

Выбрать квартиру в новостройке онлайн и получить ипотеку по ставке от 0,1% в первый год кредита можно на Домклик.

Рассчитать ипотеку на квартиру в новостройке

5️⃣ В Москве МФЦ приостанавливают работу с 28 октября по 7 ноября

Оформить переход права собственности на недвижимость без визита в МФЦ можно с помощью услуги электронной регистрации — сделки с недвижимостью будут зарегистрированы в рабочем режиме без увеличения сроков ожидания.

Заказать электронную регистрацию сделки с недвижимостью

6️⃣ Названы регионы-лидеры по объемам выдачи льготной ипотеки

Первую тройку составили Москва, Санкт-Петербург и Московская область, пишет РБК. За пределами столичных регионов лидируют Краснодарский край, Свердловская и Тюменская области.

Напомним, льготную ипотеку по программе «Господдержка 2020» в Сбере можно по ставке от 0,1% в первый год кредита. Далее ставка будет 6,05%. Сумма ипотеки — до 3 млн рублей. Первоначальный взнос — от 15%.

Рассчитать льготную ипотеку

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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