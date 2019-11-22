Новости недели: 15 — 22 ноября 2019
1. Сбербанк продолжает снижать ставки по ипотеке
С 22 ноября 2019 года приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,5% годовых, на вторичном рынке — от 8,5%.
Снижение ставок по ипотеке составило 0,3 п.п. на приобретение готового жилья.
Снижение ставок на приобретение строящегося жилья составит 0,4 п.п. в большинстве регионов России, а в шести регионах — 0,6 п.п.: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Татарстан, Новосибирская область.
Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 8,5% годовых с учетом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка, участия в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на ДомКлик».
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка составит 6,5%.
2. Депутаты предложили уточнить в Семейном кодексе понятие общего имущества супругов
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что сегодня имущество супругов рассматривается не как цельный имущественный комплекс, а как набор отдельных объектов, сообщает ТАСС.
«В результате судами многократно рассматриваются споры о разделе имущества одних и тех же супругов», — добавил он. В связи с этим авторы предлагают закрепить в кодексе «положение о том, что общее имущество супругов представляет собой совокупность всех активов и пассивов, нажитых супругами в браке».
3. В Госдуме опровергли запрет посуточной аренды квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях трактовать как запрет посуточной аренды квартир нельзя, эти гражданско-правовые отношения не имеют отношения к гостиничным услугам, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее размещать гостиницы в жилых помещениях. Ряд СМИ в связи с этим сообщил, что это повлечет за собой запрет посуточной аренды квартир.
Медведев пояснил, что если вести речь непосредственно о гостиничных услугах, то они предполагают соответствующий перечень требований — это белье, уборка и обязательная регистрация гостей в ФМС, а аренда жилья — это гражданско-правовые отношения.
4. Единый реестр самостроев начнет работать в январе 2020 года
Единый реестр самостроев начнет свою работу 1 января 2020 года, пишет ТАСС. Об этом на совещании по вопросам проблемы самостроев в Сочи заявил глава Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор.
«Мы реестр уже формируем, начинаем его наполнять. До 31 декабря он будет работать в тестовом режиме, мы будем отрабатывать нюансы, потому что он создается с нуля. А с 1 января 2020 года уже он официально будет открыт в доступе для всех», — сказал Моор.
По его словам, Сочи — первый в списке городов, где пройдут совещания по вопросам проблемы самостроев. «Мы вынесли несколько регионов, которые нам нужно обсудить. У нас есть Крым, Ростов, другие регионы, но мы начинаем, все-таки с Сочи, потому что там самая большая проблема», — добавил он.
5. ЦБ заявил об удвоении числа эскроу-счетов за два месяца
За последние два месяца количество эскроу-счетов выросло более чем вдвое — с 10,1 тыс. (на общую сумму 30,2 млрд руб.) до 23,2 тыс. (73,8 млрд руб.), сообщает РБК. После вступления 1 июля в силу поправок в закон о долевом строительстве темпы прироста их числа достигли 5 тыс. в месяц, констатирует регулятор.
По состоянию на конец октября застройщики заключили с банками 519 кредитных договоров на финансирование проектов на общую сумму в 640,9 млрд руб. Всего компании подали более 2,7 тыс. заявок на получение кредитов, говорится в материалах ЦБ.
Напомним, с 1 июля 2019 года в России изменилась схема продажи квартир в российских жилых комплексах. Девелоперы больше не могут напрямую получать деньги дольщиков. Средства должны храниться на специальных эскроу-счетах в аккредитованных банках. Согласно документу, строительство ведется за счет финансирования кредитных организаций.