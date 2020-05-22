Новости недели: 15 — 22 мая 2020
1. Сбербанк снизил ставки и увеличил сумму кредита по военной ипотеке
Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам для военнослужащих на 0,4 процентных пункта и увеличил максимальную сумму кредита.
Теперь оформить военную ипотеку можно под 8,4% годовых. Максимальная сумма ипотечного кредита увеличена с 2 629 000 до 2 788 000 рублей.
Программа «Военная ипотека» позволяет приобрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке, жилой дом с землей или таун-хаус. Выбрать квартиру и подать заявку на ипотеку можно онлайн на ДомКлик.
2. Центробанк рассматривает снижение ставки на 1%
Банк России рассматривает возможность снижения ключевой ставки на 1 процентный пункт в июне. Но, пишет газета Коммерсант, окончательного решения пока нет, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Вариант снижения на 1 процентный пункт "на столе", но вероятность по-прежнему меньше 100%», — сказала Набиуллина в ходе онлайн-конференции. Регулятор будет исходить в своем решении из задачи обеспечить сохранение инфляции на уровне 4%.
3. Госдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды
Госдума РФ приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 года и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды.
Закон, пишет газета Ведомости, также позволяет представителям малого и среднего бизнеса без штрафных санкций разрывать договор аренды в случае отказа собственника помещения снизить арендную плату.
4. Программу льготной ипотеки могут продлить
Банк России поддерживает продление программы льготной ипотеки под 6,5%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС.
«Эта льготная программа, несмотря на то, что она только в самом начале, себя уже хорошо зарекомендовала. На наш взгляд, она эффективная. Вопрос — будет ли она продлена. Все-таки это правительственное решение, и я думаю, что правительство будет рассматривать этот вопрос. Если бы оно вышло с таким решением, мы, безусловно, его поддержали бы»,— сказала Набиуллина.
Получить льготную ипотеку со сниженной ставкой 6,4% можно онлайн на ДомКлик.
5. В России упростят процедуры и сроки кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость
Правительство России поддержало изменения в законе «О государственной регистрации недвижимости». Власти, пишет РБК, планируют упростить процедуры государственного кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость.
Поправки направлены на сокращение сроков госрегистрации договоров долевого участия (ДДУ) в новостройках, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Ряд заявлений, не связанных с переходом и ограничением прав, можно будет подать через личный кабинет — без усиленной электронной подписи. Идентификацией личности займется портал Госуслуги.
Отправить документы на регистрацию без посещения Росреестра или МФЦ можно с помощью сервиса ДомКлик.