Новости недели: 14 — 21 мая 2021
1️⃣ ДомКлик запустил видеоконсультации со специалистами по ипотеке
Теперь при оформлении заявки на ипотеку СберБанка клиенты могут видеть специалистов, которые их консультируют на сайте DomClick.ru.«Видеоконсультации позволят создать ощущение присутствия нашего специалиста при подаче заявки и общаться «с глазу на глаз», но без визита в банк», — отметил Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.
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2️⃣ Сбер расширяет условия по кредиту под залог недвижимости
СберБанк расширяет список потенциальных заемщиков по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» от 10,4% годовых.
Теперь получить такой кредит могут индивидуальные предприниматели, руководители и директора компаний, заместители руководителя, главные бухгалтеры и иные лица, имеющие право первой подписи финансовых документов предприятий с количеством работников до 30 человек.
Рассчитать кредит под залог недвижимости
3️⃣ Названы регионы России с самими дешевыми квартирами
ДомКлик подготовил исследование, в котором назвал десять регионов России с самыми доступными для покупки квартирами. По результатам анализа сделок за последние 30 дней, цены на «вторичку» ниже всего в республике Ингушетия — 34 944 руб. за кв. м. Самые доступные квартиры в новостройках в республика Хакасия — 42 000 руб. за кв. м.
Выбрать квартиру в своем регионе
4️⃣ Продажи новостроек в Москве выросли в 1,5 раза
Более 44 тысяч сделок на первичном рынке недвижимости Москвы зарегистрировано с января по апрель текущего года, сообщает пресс-служба столичного управления Росреестра. Это в 1,5 раза больше, чем годом ранее.Эксперты связывают рост количества сделок на первичном рынке недвижимости с приближающимся окончанием ипотечной программы «Господдержка 2020». В СберБанке ставка на ипотеку по этой программе начинается от 0,1% годовых.
Рассчитать ипотеку с «Господдержкой 2020»
5️⃣ Треть покупателей готовы приобретать квартиры онлайн
Около 30% покупателей недвижимости готовы оформлять сделки через интернет без посещения офиса застройщика, говорится в исследовании Яндекс.Директа.
Сообщается, что интерес к покупке недвижимости онлайн стремительно растет. При этом основными критериями для выбора жилья стали стоимость, транспортная доступность, планировка и инфраструктура района. Выбрать недвижимость и подать заявку на ипотеку онлайн можно на DomClick.ru.