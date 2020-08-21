Новости недели: 14 — 21 августа 2020
- Записаться на ипотечную сделку Сбербанка можно самостоятельно за 2 минуты
- Статус регистрации сделки можно узнать по телефону «горячей линии» Росреестра
- В Мурманской области хотят ввести льготную ипотеку под 2%
- Минфин может расширить лимит по программе льготной ипотеки под 6,5%
- Минстрой России внес в правительство программу поддержки ИЖС
1. Записаться на ипотечную сделку Сбербанка можно самостоятельно за 2 минуты
ДомКлик упростил запись на сделку для клиентов, которые покупают недвижимость в ипотеку Сбербанка.
Больше не нужно дожидаться звонка менеджера, чтобы выбрать офис, дату и время проведения сделки. Записаться на сделку можно самостоятельно, в личном кабинете ДомКлик — онлайн, за пару минут.
Услуга доступна для покупателя (основного заемщика) и его представителя (риелтора), если он добавлен в сделку на ДомКлик в качестве участника.
2. Статус регистрации сделки можно узнать по телефону «горячей линии» Росреестра
В период пика пандемии коронавируса Росреестр работал в ограниченном режиме. Клиенты, которые хотели зарегистрировать сделку или получить другие услуги в этот период, вынуждены были ждать снятия ограничений.
Сейчас Росреестр работает в обычном режиме, но в некоторых регионах образовалась очередь из поступивших на регистрацию заявлений.
Получить актуальную информацию о текущем статусе регистрации прав собственности, постановке на кадастровый учет или единой учетно-регистрационной процедуре можно по телефону Росреестра: 8 800 100 34 34 (звонок бесплатный).
3. В Мурманской области хотят ввести льготную ипотеку под 2%
Власти Мурманской области надеются добиться распространения на регион льготной ипотеки под 2% для молодых семей по аналогии с программой, действующей на Дальнем Востоке.
Об этом пишет Парламентская газета со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Чибиса. Губернатор также отметил, что модель дальневосточной ипотеки может быть применима и в других регионах Арктической зоны.
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4. Минфин может расширить лимит по программе льготной ипотеки под 6,5%
Министерство финансов прорабатывает вопрос увеличения лимита по льготной ипотеке под 6,5%. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на заявление директора департамента финансовой политики Минфина России Ивана Чебескова.
«Мы продолжаем поддерживать эту индустрию. Сейчас рассматриваем возможность увеличения лимита по программе льготной ипотеки под 6,5%, поскольку многие банки выдают эти кредиты очень быстрыми темпами», — отметил он.
Напомним, сейчас оформить льготную ипотеку можно до 1 ноября 2020 года. Программа распространяется на жилищные займы до 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей в других регионах России и действует только на новостройки.
Получить льготную ипотеку в Сбербанке со сниженной ставкой от 6,1% можно онлайн на ДомКлик.
5. Минстрой России внес в правительство программу поддержки ИЖС
Минстрой России внес в правительство программу поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом, пишет Интерфакс, рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Гордеев.
Он пояснил, что программа предусматривает меры по стандартизации рынка ИЖС, повышению качества и ликвидности частного жилья, снижению рисков кредиторов, стимулированию ИЖС с привлечением специализированных подрядчиков, расширению рынка за счет вовлечения в оборот новых земельных участков.
Выбрать недвижимость со статусом ИЖС и подать заявку на ипотеку для ее покупки можно онлайн на ДомКлик.