Новости недели: 13 — 20 ноября 2020
- СберБанк запустил рефинансирование ипотеки на новостройки
- Налоговая служба упростит получение вычета при покупке квартиры
- Минстрой предложил дать апартаментам статус жилья
- Комитет Госдумы предложил расширить субсидии многодетным семьям по ипотеке
- Минстрой: льготную ипотеку могут продлить после середины 2021 года
1. СберБанк запустил рефинансирование ипотеки на новостройки
СберБанк запустил рефинансирование ипотечных кредитов на покупку квартир в новостройках, выданных другими банками. Рефинансировать ипотеку в СберБанке можно по ставке от 7,9% годовых.
В рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты и задолженность по кредитной карте других банков, а также получить до 1 млн рублей на любые цели.
2. Налоговая служба упростит получение вычета при покупке квартиры
Федеральная налоговая служба разрабатывает технологию, которая позволит гражданам автоматически получать налоговый имущественный вычет при покупке квартиры.Об этом заявил в интервью телеканалу Россия 24 глава ФНС Даниил Егоров. Также разрабатываются технологии, которые позволят автоматизировать работу по инвестиционным и социальным вычетам.
Подробнее о том, как получить налоговый вычет.
3. Минстрой предложил дать апартаментам статус жилья
Минстрой намерен законодательно утвердить жилой статус уже возведенных апартаментов, но запретить их строительство в дальнейшем. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Никита Стасишин, пишет РИА Новости.«Под амнистию должно попасть то, что уже построено, оно должно быть учтено в объеме ввода жилья, но с какого-то момента мы должны честно друг другу ответить, что все — эта лавочка закрывается, с сегодняшнего дня мы строим только жилье», — сказал Стасишин в ходе своего выступления в Совете Федерации.
4. Комитет Госдумы предложил расширить субсидии многодетным семьям по ипотеке
Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект, предоставляющий многодетным семьям возможность тратить субсидию в размере 450 тысяч рублей на строительство жилья в ипотеку.
Также предлагается разрешить использовать эту сумму для ремонта ипотечного жилья. Об этом пишут Известия со ссылкой на главу комитета Госдумы Анатолия Аксакова.
5. Минстрой: льготную ипотеку могут продлить после середины 2021 года
Глава Минстроя Ирек Файзуллин не исключает, что программа льготной ипотеки для покупателей жилья в новостройках может быть продлена после середины 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2021 года. Подать заявку на льготную ипотеку со ставкой от 0,1% можно онлайн на DomClick.ru.