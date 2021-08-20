Новости недели: 13 — 20 августа 2021
- 1️⃣ Льготную семейную ипотеку продлили
- 2️⃣ ДомКлик и 2ГИС посчитали цены и сроки продажи квартир
- 3️⃣ Появился телеграм-бот для проверки объектов недвижимости Москвы
- 4️⃣ Минфин дал рекомендации будущим ипотечникам
- 5️⃣ ДомКлик определил, где в РФ чаще всего используют электронную регистрацию недвижимости
- 6️⃣ В России появится напечатанный на 3D-принтере поселок
1️⃣ Льготную семейную ипотеку продлили
По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, программа будет действовать до конца 2023 года. Воспользоваться ей смогут родители не только двух и более детей, но и те, у кого родился первый ребенок, пишет РИА Новости.
Программа «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» позволяет приобрести жилую недвижимость или построить дом в ипотеку СберБанка по льготной ставке — от 5%.
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2️⃣ ДомКлик и 2ГИС посчитали цены и сроки продажи квартир
ДомКлик и геосервис 2ГИС составили рейтингкрупных городов России по средней скорости продажи квартир на вторичном рынке.
Исследование показало, что быстрее всего квартиры продаются в Краснодаре, Омске, Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.
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3️⃣ Появился телеграм-бот для проверки объектов недвижимости Москвы
С помощью чат-бота «Самострой.net» пользователи могут оперативно получать необходимую информацию о законности использования интересующего земельного участка или объекта капитального строительства, отметил заммэра Москвы Владимир Ефимов на mos.ru.
4️⃣ Минфин дал рекомендации будущим ипотечникам
Замминистра финансов РФ Михаил Котюков порекомендовал брать ипотеку с ежемесячным платежом не более 25% дохода семьи.
Он отметил, что перед принятием этого решения стоит сначала начать ежемесячно откладывать расчетную сумму, а также учитывать стабильность работы и состояние здоровья, сообщает ТАСС.
Рассчитать ипотеку
5️⃣ ДомКлик определил, где в РФ чаще всего используют электронную регистрацию недвижимости
Лидером рейтинга стала Магаданская область — с проведением электронной регистрации тут проходит 96% всех сделок купли-продажи недвижимости. На втором месте — Республики Дагестан и Тыва с показателем — 93%.
Как провести электронную регистрацию недвижимости
6️⃣ В России появится напечатанный на 3D-принтере поселок
Недалеко от Ярославля началось строительство поселка с помощью 3D-принтера. Под инновационные дома уже закуплены участки земли общей площадью 1,5 га.
Сейчас завершается строительство первого дома, всего их будет 12. По предварительной оценке, стоимость каждого дома составит 914 тысяч рублей, пишет РБК.