Новости недели 12 — 20 февраля 2021
- Минфин подготовил проект семейной ипотеки на строительство частных домов
- С 1 марта все услуги по нежилой недвижимости в Москве станут электронными
- Правительство планирует продлить льготную ипотеку с новыми механизмами
- Центробанк предложил расширить критерии льготной ипотеки для молодых семей
- Минстрой разработает механизм выдачи ипотеки на ИЖС по льготным программам
1. Минфин подготовил проект семейной ипотеки на строительство частных домов
Минфин России подготовил проект, распространяющий семейную ипотеку под 6% для семей с двумя и более детьми на строительство частных домов, пишет РБК.
Законопроект включает в программу семейной ипотеки возможность брать кредит под 6% на покупку пригодного для строительства дома земельного участка и на строительство на уже имеющемся участке.
2. С 1 марта все услуги по нежилой недвижимости в Москве станут электронными
Все госуслуги в столице, касающиеся сделок с нежилой недвижимостью и оформлением документов на нее, с 1 марта можно будет получать только в электронном виде. Об этом сообщает Российская газета.
Отмечается также, что в Москве до конца текущего года года электронными станут еще 11 госуслуг с жилой недвижимостью.
3. Правительство планирует продлить льготную ипотеку с новыми механизмами
Правительство РФ планирует продлить программу льготной ипотеки, предусмотрев новые механизмы ее реализации. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление вице-премьера Марата Хуснуллина.
В частности, планируется рассмотреть вопрос о том, в каких регионах применять механизм льготной ипотеки, а также проработать применение других механизмов, стимулирующих темпы жилищного строительства.
4. Центробанк предложил расширить критерии льготной ипотеки для молодых семей
Критерии льготной ипотеки для молодых семей можно расширить, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС.
«Мы видим, что льготная программа для молодых семей не очень востребована... Можно было бы здесь критерии поддержки расширить, в том числе в целом для молодых семей, а субсидирование ставок, например, делать в зависимости от количества детей», — отметила глава ЦБ.
5. Минстрой разработает механизм выдачи ипотеки на ИЖС по льготным программам
Минстрой РФ планирует к лету 2021 года разработать механизм, который позволит выдавать ипотеку на частные дома по всем действующим льготным программам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы Минстроя РФ Никиты Стасишина.
«До середины года мы разработаем механизм, который даст возможность выдавать ипотеку по всем льготным программам на этапе стройки под ИЖС, в том числе деревянное ИЖС в любом своем исполнении», — сказал Стасишин.