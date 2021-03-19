Новости недели: 12 — 19 марта 2021
1. Банк России повысил ключевую ставку до 4,5%
Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 25 б. п., до 4,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
Также допускается возможность дальнейшего повышения ключевой ставки. Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 23 апреля 2021 года.
2. Названы регионы России с дефицитом новостроек на рынке
Спрос на жилье в новостройках заметно превышает предложение в Башкортостане, Краснодарском, Пермском и Алтайском краях, а также в Саратовской области. Об этом пишет газета Ведомости.
Сильнее всего среди указанных регионов спрос на новостройки увеличился в Пермском крае — на 53% при снижении числа объявлений о продаже жилья на 17%.
3. Правительство РФ закрепило возможность погашения военной ипотеки за счет маткапитала
Правительство РФ закрепило возможность погашения военной ипотеки за счет средств материнского капитала, передает Интерфакс. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Средства материнского капитала можно будет направлять на погашение военной ипотеки, в том числе на оплату первоначального взноса, основного долга и процентов.
4. Средний размер ипотеки в России достиг почти 3 млн рублей
Средний размер выданных российскими банками в феврале ипотечных кредитов достиг рекордных 2,92 млн рублей, что на 14,6% больше, чем в том же месяце прошлого года, и на 4% больше, чем в январе 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй.
В феврале самый большой средний размер ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ — лидеров по объемам ипотечного кредитования был отмечен в Москве (6,41 млн), Московской области (4,67 млн) и Санкт-Петербурге (3,87 млн).
5. Программу льготной ипотеки для молодых ученых могут расширить
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился подготовить предложения о расширении программы льготной ипотеки для молодых ученых, сообщает ТАСС.
Кроме того, Минстрой и Минобрнауки должны до середины апреля представить предложения по упрощению для молодых ученых процедуры получения жилищных сертификатов.