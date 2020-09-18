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Новости
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Новости недели: 11 — 18 сентября 2020

Дата публикации: 18 сен 2020
Новости недели: 11 — 18 сентября 2020

1. Материнский капитал проиндексируют на 3,7%

Согласно заявлению пресс-службы Минтруда, в 2021 году выплата на первого ребенка составит 483 882 рубля, сообщает РИА-Новости. Если семья не получала материнский капитал на первенца, выплата на второго ребенка составит 639 432 рубля. Также материнский капитал могут разрешить направлять на ремонт квартир — такое предложение готовы поддержать в профильном комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.

2. Банк России сохранил ключевую ставку 4,25%

Решение было принято на фоне снижения дезинфляционных рисков, более быстрого, чем ожидалось аналитиками, восстановления экономики и недавнего ослабления рубля, пишет Коммерсант

3. Минфин предложил расширить госпрограмму ипотеки для многодетных семей

Госпрограмму на субсидию в 450 000 рублей для многодетных семей предложили распространить на строительство частных домов, а также покупку незавершенного объекта индивидуального жилищного строительства, рассказывает РБК-Недвижимость

О том, как получить 450 000 рублей на погашение ипотеки многодетным семьям, читайте в статье

4. Утверждены критерии перехода «Дальневосточного гектара» в собственность

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил четыре критерия для оформления в собственность «Дальневосточного гектара», пишет Российская газета. Для оформления земли в собственность достаточно одного из этих критериев. 

  • На участке должен стоять дом или другой объект капитального строительства, в том числе незавершенный;
  • Вложения в землю в соответствии с заявленным видом ее использования не менее 30 тысяч рублей;
  • Доход после продажи товаров, работ или услуг в результате использования земли не менее 30 тысяч рублей;
  • Наличие результатов деятельности по выбранному направлению освоения участка.

Подать заявку на «Дальневосточную ипотеку» по программе «Дальневосточный гектар» под 2% годовых можно онлайн на DomClick.ru

5. ДомКлик запустил услугу приоритетного обслуживания при снятии обременения с недвижимости

Теперь клиенты ДомКлик смогут получать расширенные статусы на всех этапах снятия обременения, узнать текущий статус процесса в онлайн-режиме в несколько кликов, а также скачать выписку из ЕГРН в личном кабинете ДомКлик по завершению процесса. 

Подробнее об услуге — в статье «Как получить приоритетное обслуживание при снятии обременения с недвижимости»

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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