Новости недели: 11 — 18 июня 2021
- 1️⃣ Сбер отметил рост спроса на ипотеку на частные дома в 3,5 раза
- 2️⃣ Госдума приняла закон о расширении полномочий Фонда дольщиков
- 3️⃣ В Минстрое назвали причины роста стоимости жилья в России
- 4️⃣ С 2022 года компании смогут получить налоговый вычет на строительство
- 5️⃣ Назван размер среднего первоначальный взноса по ипотеке на новостройки
1️⃣ Сбер отметил рост спроса на ипотеку на частные дома в 3,5 раза
Сбер выдал почти 2,5 тысячи ипотечных кредитов на частные дома с января по май 2021 года. Это в 3,5 раза больше показателей за аналогичный период прошлого года.
Интерес россиян к индивидуальным домам растет, этому способствует общее снижение ставок по ипотеке, запуск программ на индивидуальное жилищное строительство, а также меры господдержки, прокомментировал первый заместитель председателя правления СберБанка Александр Ведяхин.
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2️⃣ Госдума приняла закон о расширении полномочий Фонда дольщиков
Закон предлагает наделить федеральный Фонд дольщиков функциями технического заказчика для контроля за работой региональных фондов защиты прав дольщиков по завершению долгостроев, пишет ТАСС.Фонд дольщиков также получит право на привлечение средств дольщиков без счетов эскроу, но с обязательным банковским сопровождением.
3️⃣ В Минстрое назвали причины роста стоимости жилья в России
По сообщению пресс-службы Минстроя РФ, рост стоимости жилья в России вызван не только возросшим спросом на фоне программы льготной ипотеки, но и увеличением себестоимости строительства и приостановкой работ на стройплощадках из-за пандемии.
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4️⃣ С 2022 года компании смогут получить налоговый вычет на строительство
Перечень капитальных затрат, включаемых в состав инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций может быть расширен. Поправки в Налоговый кодекс приняты Госдумой, сообщили в Минэкономразвития.
«Это значит, что предприниматель сможет снизить сумму налога на прибыль при приобретении, например, складского помещения для расширения своего бизнеса», — добавили в Минэкономразвития.
5️⃣ Назван размер среднего первоначальный взноса по ипотеке на новостройки
Средний размер первоначального взноса по ипотеке на новое жилье в России достигает 31%. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Вице-премьер добавил, что продление программы льготной ипотеки на новостройки еще на один год, до 1 июля 2022 года, было взвешенным решением, принятым после долгих обсуждений с Банком России, ФАС и региональными властями.
Отметим, в СберБанке средний размер первоначального взноса по ипотеке составляет 25%. Минимальный размер первоначального взноса — 10% от стоимости недвижимости.