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Новости
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Новости недели: 11 — 18 декабря 2020

Дата публикации: 18 дек 2020
Новости недели: 11 — 18 декабря 2020
Содержание

1. Центробанк сохранил ключевую ставку 4,25% годовых

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

Отмечается также, что инфляция складывается выше прогноза и по итогам 2020 года окажется в интервале 4,6 — 4,9%. 

2. СберБанк снизил требование по минимальному стажу для оформления ипотеки до 3 месяцев

Минимальный трудовой стаж на текущем месте работы для оформления ипотеки СберБанка снижен с 6 до 3 месяцев. Скидка на ставку по ипотеке для зарплатных клиентов составляет 0,5 п.п.

Также ранее СберБанк отменил требование наличия суммарного трудового стажа не менее 1 года за последние 5 лет для всех категорий заемщиков.

3. Комитет Госдумы одобрил право Фонда дольщиков достраивать жилые дома

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект, который позволит Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства самостоятельно достраивать жилые дома.

Как сообщает ТАСС, фонду также предлагается предоставить право реализовывать готовые жилые и нежилые помещения.

4. Минстрой может разработать стандарты для развития рынка арендного жилья

Минстрой России мог бы разработать стандарты, которые помогут в развитии сегмента арендного жилья. Об этом заявила президент Фонда «Институт экономики города» и член Общественной палаты при Минстрое РФ Надежда Косарева, пишет Интерфакс.

Эксперт пояснила, что рынок арендного жилья нуждается в создании механизма проектного кредитования и ипотечного кредитования юридического лица, которые отличаются от ипотечных кредитов физлицам, и такого же механизма рефинансирования.

5. На ДомКлик можно узнать всю актуальную информацию по новостройкам Подмосковья

Пользователи DomClick.ru могут следить за актуальными статусами строительства по каждому корпусу новостроек, расположенных на территории Московской области.

Актуальную информацию предоставило Главное управление государственного строительного надзора Московской области, которое уже проверило более 3,5 тысячи жилых корпусов, размещённых на DomClick.ru.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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