Новости недели: 11 — 15 января 2021
1. СберБанк снизил ставки по «Дальневосточной ипотеке» до 1%
СберБанк снизил ставки по «Дальневосточной ипотеке» на 0,7%. Теперь жители Дальнего Востока могут получить ипотечный кредит по ставке 1,3% годовых. При регистрации сделки в электронном виде ставка составит 1% годовых.
Подробнее о снижении ставок по «Дальневосточной ипотеке»
2. Сроки действия льготной ипотеки ускоряют стройки
Намеченное на лето этого года завершение программы льготной ипотеки по ставке 6,5% приведет к активному выводу девелоперами на рынок новых проектов. Так будет продолжаться всю первую половину 2021 года, пишет Коммерсант.
В СберБанке ипотечная ставка при господдержке на квартиры в новостройках составляет 6,4% годовых, а при электронной регистрации сделки — снижается до 6,1%. Если в субсидировании принимает участие и застройщик, ставку удастся сократить до 0,1% на первый год кредита.
Подать заявку на льготную ипотеку от СберБанка можно онлайн на DomClick.ru.
3. Минстрой готовится учитывать доходы сдающих квартиры граждан
Минстрой готовит законопроект и информационную систему для учета договоров аренды частного жилья и передачи в ФНС сведений о доходах арендодателей. Законопроект внесут в Госдуму до конца этого года, пишет газета Известия.
Ожидается, что инициатива позволит упростить процесс начисления и уплаты налогов для собственников и поможет вывести арендное жилье из «серой зоны», что приведет к росту налоговых поступлений.
4. СберБанк увеличил сумму кредита по военной ипотеке
Максимальная сумма ипотечного кредита по военной ипотеке в СберБанке увеличена до 3 251 000 рублей. Программа «Военная ипотека» позволяет приобрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке, жилой дом с землей или таун-хаус.
Оформить военную ипотеку можно по ставке 7,9% годовых. Максимальный срок кредита — 25 лет. Подать заявку на военную ипотеку и записаться на сделку можно онлайн на DomClick.ru.
5. В Совфеде предложили признать садоводства сельскими территориями
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предлагает признать садоводства сельскими территориями. Об этом пишет ТАСС.
Письмо с предложением включить садоводства в понятие «сельские территории» уже направлено министру сельского хозяйства РФ. По мнению автора проекта, нововведение поможет в развитии загородного домостроения и ускорит расселение ветхого жилья в регионах.