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Новости
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Новости недели: 11 — 15 января 2021

Дата публикации: 15 янв 2021
Новости недели: 11 — 15 января 2021
Содержание

1. СберБанк снизил ставки по «Дальневосточной ипотеке» до 1%

СберБанк снизил ставки по «Дальневосточной ипотеке» на 0,7%. Теперь жители Дальнего Востока могут получить ипотечный кредит по ставке 1,3% годовых. При регистрации сделки в электронном виде ставка составит 1% годовых. 

Подробнее о снижении ставок по «Дальневосточной ипотеке»

2. Сроки действия льготной ипотеки ускоряют стройки

Намеченное на лето этого года завершение программы льготной ипотеки по ставке 6,5% приведет к активному выводу девелоперами на рынок новых проектов. Так будет продолжаться всю первую половину 2021 года, пишет Коммерсант.

В СберБанке ипотечная ставка при господдержке на квартиры в новостройках составляет 6,4% годовых, а при электронной регистрации сделки — снижается до 6,1%. Если в субсидировании принимает участие и застройщик, ставку удастся сократить до 0,1% на первый год кредита. 

Подать заявку на льготную ипотеку от СберБанка можно онлайн на DomClick.ru.

3. Минстрой готовится учитывать доходы сдающих квартиры граждан

Минстрой готовит законопроект и информационную систему для учета договоров аренды частного жилья и передачи в ФНС сведений о доходах арендодателей. Законопроект внесут в Госдуму до конца этого года, пишет газета Известия.

Ожидается, что инициатива позволит упростить процесс начисления и уплаты налогов для собственников и поможет вывести арендное жилье из «серой зоны», что приведет к росту налоговых поступлений.

4. СберБанк увеличил сумму кредита по военной ипотеке

Максимальная сумма ипотечного кредита по военной ипотеке в СберБанке увеличена до 3 251 000 рублей. Программа «Военная ипотека» позволяет приобрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке, жилой дом с землей или таун-хаус.

Оформить военную ипотеку можно по ставке 7,9% годовых. Максимальный срок кредита — 25 лет. Подать заявку на военную ипотеку и записаться на сделку можно онлайн на DomClick.ru.

5. В Совфеде предложили признать садоводства сельскими территориями

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предлагает признать садоводства сельскими территориями. Об этом пишет ТАСС.

Письмо с предложением включить садоводства в понятие «сельские территории» уже направлено министру сельского хозяйства РФ. По мнению автора проекта, нововведение поможет в развитии загородного домостроения и ускорит расселение ветхого жилья в регионах.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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