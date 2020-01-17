Новости недели: 10 — 17 января 2020
1. Сбербанк зафиксировал высокий спрос на Дальневосточную ипотеку
Сбербанк зафиксировал высокий спрос на программу «Дальневосточная ипотека» под 2% годовых в период новогодних праздников. С момента запуска программы было принято более 3 000 заявок на сумму 9 млрд рублей.
Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа. Максимальный срок кредита составит 20 лет, сумма кредита — до 6 млн рублей, размер первоначального взноса — 20%.
Оформить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 года при условии соответствия параметрам программы. Подать заявку на Дальневосточную ипотеку под 2% годовых можно онлайн на DomClick.ru.
2. ЦБ может помочь застройщикам снизить издержки на инфраструктуру
Центральный банк России, отмечает РИА Новости, предлагает снизить издержки региональных застройщиков на создание инфраструктуры при возведении жилой недвижимости. Об этом заявила зампред ЦБ Ольга Полякова.
«Мы можем предложить Минстрою и другим ведомствам снижение издержек, которые на сегодняшний день лежат на застройщиках по развитию и созданию инфраструктуры. Это подведение дорог, коммуникации, газ, вода и так далее. Это строительство школ, строительство детских садов», — сказала Полякова, выступая на дискуссии в рамках Гайдаровского форума.
3. Инвесторы долгостроев на Кубани получат более 500 млн рублей субсидий
Власти Кубани, где есть проблемы с долгостроями и объектами самовольного строительства, в 2020 году поддержат инвесторов проблемных домов субсидиями в размере 535 млн рублей и компенсационными земельными участками общей площадью 103,6 га. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Краснодарского края.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что около 30% жителей региона, приобретавших квартиры по договору долевого строительства, живут в самостроях.
«По решению Вениамина Кондратьева в прошлом году застройщики получили субсидию из краевого бюджета в общем размере 504,5 млн рублей. В этом году планируется возместить им около 535 млн рублей. На эту крайнюю меру регион пошел для того, чтобы помочь обманутым дольщикам самых сложных домов», — говорится в сообщении.
4. Материнский капитал в России будут выдавать при рождении первого ребенка
Президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что материнский капитал будут выдавать уже при рождении первого ребенка.
«Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь, мечтает о детях. В этой связи хотел бы предложить новые дополнительные решения по материнскому капиталу, которые должны также вступить в силу с 1 января 2020 года. Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме», — сказал он.
Президент добавил, что сейчас программа рассчитана до 31 декабря 2021-го, и пообещал, что ее продлят как минимум до конца 2026-го.
5. В нацпарках могут начать выдавать земельные участки
В населенных пунктах, которые находятся в границах национальных парков, собираются разрешить приватизировать землю, получать землю под индивидуальное жилищное строительство и садовые участки. Соответствующие законопроекты планирует внести в Госдуму России Совет Федерации, сообщает Парламентская газета.
Жители таких поселений сталкиваются с трудностями, когда хотят построить дом на своей земле, получить садовый участок по программе поддержки многодетных семей, а местные власти не могут построить необходимую социальную инфраструктуру, поясняется в материале.