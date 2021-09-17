Новости недели: 10 — 17 сентября 2021
- 1️⃣ Стоимость полиса страхования жизни можно включить в сумму ипотеки Сбера
- 2️⃣ На ДомКлик появилась возможность забронировать квартиру в новостройке
- 3️⃣ СберБанк продлил льготную ипотеку на строительство дома до 1 декабря 2021 года
- 4️⃣ Определены регионы с самыми высокими шансами на одобрение ипотеки
- 5️⃣ В Госдуме хотят увеличить число льготников по оплате ЖКУ
1️⃣ Стоимость полиса страхования жизни можно включить в сумму ипотеки Сбера
Клиенты СберБанка теперь могут включить стоимость полиса страхования жизни и здоровья от СберСтрахование жизни в сумму ипотеки при покупке квартиры на вторичном рынке.
Полис страхования жизни позволяет снизить ипотечную ставку на 1%, а включение страхования за первый год в ипотечный договор — снизить расходы перед сделкой.
Рассчитать ипотеку
2️⃣ На ДомКлик появилась возможность забронировать квартиру в новостройке
Теперь на DomClick.ru можно не только подобрать подходящую квартиру в новостройке, но и бесплатно ее забронировать.
Срок бронирования — от 2 до 7 дней, в течение которых жилье гарантированно не поступит в открытую продажу. За это время покупатель сможет принять взвешенное решение о приобретении квартиры и получить решение банка по ипотеке.
Выбрать и забронировать квартиру
3️⃣ СберБанк продлил льготную ипотеку на строительство дома до 1 декабря 2021 года
СберБанк продлил льготную ипотеку на строительство жилого дома от 6% на два месяца — до 1 декабря 2021 года.
Ставку субсидирует Институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.
Рассчитать ипотеку на строительство жилого дома
4️⃣ Определены регионы с самыми высокими шансами на одобрение ипотеки
Самое высокое значение персонального кредитного рейтинга среди российских регионов зафиксировано у жителей Санкт-Петербурга. В первой тройке также Москва и Ханты-Мансийский автономный округ, следует из рейтинга Национального бюро кредитных историй.
В конце рейтинга оказались показатели Республики Татарстан, Челябинской, Самарской, Саратовской и Кемеровской областей, пишет РБК.
5️⃣ В Госдуме хотят увеличить число льготников по оплате ЖКУ
Осенью 2021 года комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ планирует внести в нижнюю палату законопроект о снижении максимальной доли расходов на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи, сообщают Известия.
Расходы на оплату коммуналки, которые превышают планку, оплачиваются за счет региональных бюджетов. Проект предполагает поэтапный переход: с 2023 года снижение порога до 18% и с 2025 до — 15%. После снижения планки право на помощь получат еще более 1 млн семей.