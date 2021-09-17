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Новости
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Новости недели: 10 — 17 сентября 2021

Дата публикации: 17 сен 2021
Новости недели: 10 — 17 сентября 2021
Содержание

1️⃣ Стоимость полиса страхования жизни можно включить в сумму ипотеки Сбера

Клиенты СберБанка теперь могут включить стоимость полиса страхования жизни и здоровья от СберСтрахование жизни в сумму ипотеки при покупке квартиры на вторичном рынке.

Полис страхования жизни позволяет снизить ипотечную ставку на 1%, а включение страхования за первый год в ипотечный договор — снизить расходы перед сделкой. 

Рассчитать ипотеку

2️⃣ На ДомКлик появилась возможность забронировать квартиру в новостройке

Теперь на DomClick.ru можно не только подобрать подходящую квартиру в новостройке, но и бесплатно ее забронировать.

Срок бронирования — от 2 до 7 дней, в течение которых жилье гарантированно не поступит в открытую продажу. За это время покупатель сможет принять взвешенное решение о приобретении квартиры и получить решение банка по ипотеке.

Выбрать и забронировать квартиру

3️⃣ СберБанк продлил льготную ипотеку на строительство дома до 1 декабря 2021 года

СберБанк продлил льготную ипотеку на строительство жилого дома от 6% на два месяца — до 1 декабря 2021 года. 

Ставку субсидирует Институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.

Рассчитать ипотеку на строительство жилого дома 

4️⃣ Определены регионы с самыми высокими шансами на одобрение ипотеки 

Самое высокое значение персонального кредитного рейтинга среди российских регионов зафиксировано у жителей Санкт-Петербурга. В первой тройке также Москва и Ханты-Мансийский автономный округ, следует из рейтинга Национального бюро кредитных историй.

В конце рейтинга оказались показатели Республики Татарстан, Челябинской, Самарской, Саратовской и Кемеровской областей, пишет РБК.

5️⃣ В Госдуме хотят увеличить число льготников по оплате ЖКУ

Осенью 2021 года комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ планирует внести в нижнюю палату законопроект о снижении максимальной доли расходов на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи, сообщают Известия.

Расходы на оплату коммуналки, которые превышают планку, оплачиваются за счет региональных бюджетов. Проект предполагает поэтапный переход: с 2023 года снижение порога до 18% и с 2025 до — 15%. После снижения планки право на помощь получат еще более 1 млн семей.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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