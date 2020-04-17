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Новости недели: 10 — 17 апреля 2020

Новости
Дата публикации: 17 апр 2020
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Новости недели: 10 — 17 апреля 2020

1. Сбербанк организовал ипотеку с доставкой на дом и провел первую выездную сделку

Теперь клиенты банка по всей России могут проводить сделки по приобретению квартир в новостройках в ипотеку без посещения банка даже в условиях всеобщей самоизоляции.

Большинство вопросов, связанных с выбором, приобретением и регистрацией жилья, сегодня можно решить на ДомКлик, тем не менее для подписания документов требуется личное присутствие заемщика. 

Банк решил эту задачу и организовал выезд сотрудника к клиенту для выпуска усиленной электронной цифровой подписи, подписания кредитной документации, отправки документов на регистрацию сделки в электронном виде и безналичного расчета за недвижимость.

В новом сервисе ДомКлик поддержали ключевые партнеры — застройщики ГК «Гранель» и Группа «Самолет», которые первыми провели дистанционные сделки с клиентами.

2. Путин объявил о новой программе ипотеки под 6,5%

Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу для поддержки желающих купить жилье и строительной отрасли, сообщает газета Коммерсант.

Ипотеку можно будет взять под 6,5% годовых, ставка сохранится на весь срок кредитования, сообщил президент. По предварительным оценкам, в 2020 году на программу выделят около 6 млрд рублей.  

В рамках такой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей — в Москве и Санкт-Петербурге. Сообщается также, что за ипотечным кредитом по сниженной ставке можно будет обратиться до 1 ноября 2020 года.

3. Сбербанк упростил оформление ипотеки с использованием материнского капитала

Клиенты Сбербанка могут использовать средства материнского капитала в качестве первоначального взноса по ипотеке без обращения в Пенсионный Фонд России. Ранее им приходилось брать в ПФР справку об остатке средств на сертификате и подавать заявление на распоряжение средствами маткапитала.

Сбербанк автоматически передает все необходимые данные и получает за клиента информацию в рамках электронного документооборота между банком и Пенсионным Фондом. Данная технология доступна по всей России для клиентов, которые подают заявки на ипотечный кредит с 15 апреля 2020 года.

4. Правительство РФ предложило запретить банкам завышать ставки по ипотеке

Правительство России, отмечает газета Ведомости, предложило запретить банкам завышать ставки по ипотечным кредитам. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму.

Сейчас подобное ограничение действует только для потребительских кредитов, что позволяет некоторым банкам завышать стоимость ипотеки, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Ставки не должны более чем на треть превышать среднерыночное значение, которое ежеквартально рассчитывает Ценральный Банк.

Напомним, ставки по ипотеке в Сбербанке начинаются от 1%. Узнать больше о ставках и программах кредитования можно на ДомКлик.

5. Центральный Банк допустил снижение ключевой ставки на фоне коронавируса

Центральный Банк России рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании, которое пройдет 24 апреля. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время онлайн-конференции, отмечает РБК.

На последнем прошедшем заседании 20 марта 2020 года регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 6%. До февраля 2020 года ЦБ последовательно снижал показатель.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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