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Названы отличия современных панельных домов от советских «панелек»

Дата публикации: 05 июн 2019
Названы отличия современных панельных домов от советских «панелек»

Современные панельные дома во многом отличаются от советских панелек, отмечают архитекторы. Сейчас стыки между панелями прячутся специальными материалами, а кондиционеры помещают в ниши. Современное жилье отличается яркими фасадами, разнообразной планировкой и увеличенной площадью комнат.

Современные панели для строительства домов отличаются от советских бетонных плит. Сейчас они имеют в своем составе несколько слоев, превосходя советские аналоги в теплосохранности. Здания нового образца легче содержать, они имеют более привлекательный дизайн.

Швы при строительстве советских панельных домов замазывали специальной мастикой, теперь же эксперты используют «пазловое» соединение плит. Детали входят друг в друга при строительстве, а щели появляются только в случае неправильного их соединения.

Новая технология позволила увеличить этажность строящихся домов, сейчас в Москве есть и 25-этажные высотки. В советское время максимально можно было построить только 12 этажей из-за тяжести самой конструкции. Панели из современных материалов стали выше, а потолки поднялись до 2,6 метра. 

Срок эксплуатации современных панельных домов увеличился с 70 до 120 лет, что значит, этот период строение не будет требовать капитального ремонта. Благодаря применению технологий современные панельные дома очень близки по своим качествам к кирпичным.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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