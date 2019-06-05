Названы отличия современных панельных домов от советских «панелек»
Современные панельные дома во многом отличаются от советских панелек, отмечают архитекторы. Сейчас стыки между панелями прячутся специальными материалами, а кондиционеры помещают в ниши. Современное жилье отличается яркими фасадами, разнообразной планировкой и увеличенной площадью комнат.
Современные панели для строительства домов отличаются от советских бетонных плит. Сейчас они имеют в своем составе несколько слоев, превосходя советские аналоги в теплосохранности. Здания нового образца легче содержать, они имеют более привлекательный дизайн.
Швы при строительстве советских панельных домов замазывали специальной мастикой, теперь же эксперты используют «пазловое» соединение плит. Детали входят друг в друга при строительстве, а щели появляются только в случае неправильного их соединения.
Новая технология позволила увеличить этажность строящихся домов, сейчас в Москве есть и 25-этажные высотки. В советское время максимально можно было построить только 12 этажей из-за тяжести самой конструкции. Панели из современных материалов стали выше, а потолки поднялись до 2,6 метра.
Срок эксплуатации современных панельных домов увеличился с 70 до 120 лет, что значит, этот период строение не будет требовать капитального ремонта. Благодаря применению технологий современные панельные дома очень близки по своим качествам к кирпичным.