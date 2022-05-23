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На Домклик теперь можно заказать отчёт об оценке дома и земельного участка

Дата публикации: 23 мая 2022
На Домклик теперь можно заказать отчёт об оценке дома и земельного участка

Домклик запустил новую услугу — заказ отчёта об оценке земельного участка и дома с земельным участком для проведения ипотечной сделки. По данным аналитиков Домклик, в мае 2022 года объём предложения в этих сегментах загородной недвижимости на сервисе увеличился на 13,5% по сравнению с началом года (с 443 162 до 503 188 лотов) и более чем на 32% по сравнению с маем 2021 года.

Заёмщик сможет заказать оценку через менеджера банка или самостоятельно в личном кабинете онлайн. Для этого необходимо зайти во вкладку «Услуги» на сайте сервиса Домклик в раздел «Оценка недвижимости для ипотеки», нажать кнопку «Заказать отчет» и заполнить короткую анкету.

Оценка объектов загородной недвижимости включает в себя несколько ипотечных программ — «Господдержка», «Готовое жилье» и «Загородная недвижимость». Ранее на сайте можно было заказать оценку только по квартирам, комнатам и апартаментам.

После оплаты услуги с клиентом свяжется представитель оценочной компании для согласования удобного времени для встречи. Специалист приедет на объект, осмотрит его и сделает фото, а после — подготовит отчёт об оценке недвижимости и направит его в банк. Клиент сможет скачать отчёт онлайн в личном кабинете на Домклик: клиенту не нужно тратить время на визит в оценочную компанию. При этом клиент может обсуждать все вопросы с оценщиком в онлайн-чате на Домклик. 

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Алексей Лейпи, управляющий директор дивизиона «Домклик» СбербанкаОтчёт оформляется быстро и безопасно онлайн на Домклик — средний срок подготовки отчета составляет до 3-х дней. У Домклик более 3 000 аккредитованных партнёров по всей России — при этом клиент получает документ дистанционно, онлайн, экономя таким образом своё время. Уверены, что новая услуга будет пользоваться популярностью — спрос на загородные дома и участки демонстрирует характерный для начала сезона рост. Во 2 квартале 2022 года почти 30% подготовленных отчётов об оценке приходится на объекты загородной недвижимости.

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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