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На ДомКлик теперь можно узнать всю актуальную информацию по новостройкам Подмосковья

Дата публикации: 16 дек 2020
На ДомКлик теперь можно узнать всю актуальную информацию по новостройкам Подмосковья

Теперь пользователи DomClick.ru видят актуальные статусы строительства по каждому корпусу новостроек, расположенных на территории Московской области. Актуальную информацию предоставило Главное управление государственного строительного надзора Московской области, которое уже проверило более 3,5 тысячи жилых корпусов, размещённых на DomClick.ru.

Ранее пользователи видели результат проверки строительной готовности всего жилого комплекса.

Теперь доступен статус каждого корпуса ЖК по отдельности:

∙ планируется — получено разрешение на строительство и аккредитация банка

∙ по плану — допустимы отклонения по срокам не более двух месяцев

∙ завершено — дом сдан в эксплуатацию, идёт выдача ключей

∙ приостановлено — строительство отстаёт от плана на срок от 2 до 6 месяцев

∙ остановлено — строительство отстаёт от плана на срок более 6 месяцев

∙ продажи остановлены — регистрация сделок не проводится Росреестром

«Проверка аккредитованных застройщиков ведётся как банком, так и дополнительно контролируется Главгосстройнадзором. Комплексная мера позволяет максимально обезопасить покупателей квартир в строящихся домах и предупредить о возможных задержках строительства» — Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка

«Совместный проект с порталом ʺДомКлик от Сбераʺ — это очередной наш кейс, который направлен на недопущение появления новых обманутых дольщиков. Для прозрачности рынка недвижимости мы провели масштабную работу и присвоили каждому корпусу статус. Проверить надёжность застройщика теперь можно не только в нашем мобильном приложении ʺПодмосковные стройкиʺ, но и на портале ДомКлик» — Артур Гарибян, руководитель Главгосстройнадзора Московской области.

Выбрать квартиру от проверенных застройщиков можно онлайн на DomClick.ru.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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