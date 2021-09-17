На ДомКлик появилась возможность забронировать квартиру в новостройке
Теперь на DomClick.ru можно не только подобрать подходящую квартиру в новостройке, но и бесплатно ее забронировать.
Срок бронирования — от 2 до 7 дней, в течение которых жилье гарантированно не поступит в открытую продажу. За это время покупатель сможет принять взвешенное решение о приобретении квартиры и получить решение банка по ипотеке.
Первыми к сервису бронирования новостроек подключились крупнейшие застройщики — партнеры Сбера: группы компаний «КОРТРОС», ФСК и «КВС».
🔘 «Для нас важно превратить ДомКлик в универсальный центр для решения всех вопросов с недвижимостью, и мы внимательно учитываем запросы клиентов. По экспертным оценкам, внедряемая услуга будет пользоваться значительной популярностью, и мы ожидаем подключения к ней большого числа застройщиков, проводящих гибкую маркетинговую политику», — Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.
🔘 «Мы всё время ищем пути для того, чтобы сделать покупку более комфортной и простой для нашего клиента. Поэтому в начале лета мы запустили совместную акцию с Ozonи сегодня продолжаем с ДомКлик предоставлять услугу бронирования через крупнейшие онлайн-платформы. Условия, которые мы предоставляем по эксклюзивному объему квартир, доступны только на этом портале. Мы получаем дополнительный охват, наши партнеры — клиенты, готовые выходить на сделку», — Филипп Третьяков, вице-президент по маркетингу и продажам ГК «КОРТРОС».
🔘 «Мы работаем над тем, чтобы наши клиенты могли решить максимум вопросов, не теряя времени на посещение офиса или банка. Ранее мы внедрили цифровой сервис оплаты договора по QR-коду прямо из точки продаж. Теперь появилась опция забронировать квартиру непосредственно на ДомКлик, что упрощает процесс приобретения недвижимости и позволяет осуществить его буквально в несколько кликов», — Андрей Вербицкий, руководитель управления прямых продаж ГК ФСК.
🔘 «Со СберБанком нас связывают годы плодотворного сотрудничества. Запуск бронирования наших квартир через ДомКлик станет еще одним важным витком в нашей совместной работе. Мы рады стать первой петербургской компанией, которая воспользовалась новой возможностью. Для нас это очередной шаг на пути к цифровизации процесса покупки жилья», — Анжелика Альшаева, генеральный директор Агентства недвижимости «КВС».