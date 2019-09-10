Мы сократили срок ожидания скидки 0,3% на ипотеку для квартир, размещенных на ДомКлик
Скидку 0,3% на ставку по ипотеке при размещении на ДомКлик объявления о продаже квартиры на вторичном рынке можно получить значительно раньше.
Для пользователей, размещающих объявления, срок ожидания скидки теперь составит 14 дней, для аккредитованных агентств недвижимости — от 7 дней.
Что изменилось
Было
Стало
Физические лица
30 дней
14 дней
Агентство недвижимости
если при модерации сняли с публикации более 30% проверенных объявлений
30 дней
14 дней
Агентство недвижимости
если при модерации сняли с публикации не более 30% проверенных объявлений
21 день
14 дней
Агентство недвижимости
если при модерации сняли с публикации не более 20% объявлений компании
14 дней
7 дней
Для опубликованных объявлений, по которым уже идет ожидание скидки, будет также применен новый период.
Что такое «Скидка 0,3%»?
Скидка предоставляется клиентам Сбербанка, приобретающим квартиру на вторичном рынке в ипотеку. Объявление о продаже квартиры должно быть размещено на сайте DomClick.ru и отмечено значком «Скидка по ипотеке 0,3%».
Скидка доступна только для объявлений о продаже квартир на вторичном рынке, а также в случае выполнения требований:
- Указан точный адрес квартиры при размещении объявления: населенный пункт, улица, дом, номер квартиры или ее кадастровый номер
- Закончился срок ожидания скидки
Для проверки параметров квартиры, указанных при размещении объявления, автоматически заказывается выписка из Росреестра.
После успешного завершения проверки на объявлении появляется значок «Скидка 0,3%». Это значит, что скидка на ставку по ипотеке стала доступна.
Как покупателю получить скидку?
Для получения скидки 0,3% на ставку по ипотеке покупателю или агенту необходимо отправить квартиру на одобрение в банк с сайта ДомКлик. Для этого необходимо нажать оранжевую кнопку «Начать сделку» в объявлении и следовать инструкциям системы.