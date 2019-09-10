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Мы сократили срок ожидания скидки 0,3% на ипотеку для квартир, размещенных на ДомКлик

Дата публикации: 10 сен 2019
Мы сократили срок ожидания скидки 0,3% на ипотеку для квартир, размещенных на ДомКлик

Скидку 0,3% на ставку по ипотеке при размещении на ДомКлик объявления о продаже квартиры на вторичном рынке можно получить значительно раньше.

Для пользователей, размещающих объявления, срок ожидания скидки теперь составит 14 дней, для аккредитованных агентств недвижимости — от 7 дней.

Что изменилось

Было

Стало

Физические лица

30 дней 

14 дней 

Агентство недвижимости

если при модерации сняли с публикации более 30% проверенных объявлений

30 дней  

14 дней 

Агентство недвижимости

если при модерации сняли с публикации не более 30% проверенных объявлений

21 день 

14 дней 

Агентство недвижимости

если при модерации сняли с публикации не более 20% объявлений компании

14 дней 

7 дней 

Для опубликованных объявлений, по которым уже идет ожидание скидки, будет также применен новый период. 

Что такое «Скидка 0,3%»?

Скидка предоставляется клиентам Сбербанка, приобретающим квартиру на вторичном рынке в ипотеку. Объявление о продаже квартиры должно быть размещено на сайте DomClick.ru и отмечено значком «Скидка по ипотеке 0,3%».

Скидка доступна только для объявлений о продаже квартир на вторичном рынке, а также в случае выполнения требований:

  • Указан точный адрес квартиры при размещении объявления: населенный пункт, улица, дом, номер квартиры или ее кадастровый номер  
  • Закончился срок ожидания скидки

Для проверки параметров квартиры, указанных при размещении объявления, автоматически заказывается выписка из Росреестра. 

После успешного завершения проверки на объявлении появляется значок «Скидка 0,3%». Это значит, что скидка на ставку по ипотеке стала доступна.  

Как покупателю получить скидку?

Для получения скидки 0,3% на ставку по ипотеке покупателю или агенту необходимо отправить квартиру на одобрение в банк с сайта ДомКлик. Для этого необходимо нажать оранжевую кнопку «Начать сделку» в объявлении и следовать инструкциям системы.  

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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