Мы отменили проверку наличия обременения на квартиру для получения скидки 0,3% по ипотеке
Сбербанк отменил проверку наличия обременения у недвижимости для получения скидки 0,3% на ставку по ипотеке для вторичных квартир, размещенных на ДомКлик.
Даже если квартира на момент публикации находится в залоге у другого банка, мы дадим на неё скидку!
Было
Стало
Объявление
Минимум 3 фото и описание
Объявление
Минимум 3 фото и описание
Агент
1. Зарегистрирован в личном кабинете партнера ДомКлик
2. Указал точный адрес квартиры при размещении объявления: населенный пункт, улицу, дом, номер квартиры или ее кадастровый номер
Агент
1. Зарегистрирован в личном кабинете партнера ДомКлик
2. Указал точный адрес квартиры при размещении объявления: населенный пункт, улицу, дом, номер квартиры или ее кадастровый номер
Собственник и частный риелтор
Указал точный адрес, кадастровый номер или номер квартиры
Собственник и частный риелтор
Указал точный адрес, кадастровый номер или номер квартиры
Квартира
Не находится в залоге у другого банка
Это требование мы отменили!
Срок ожидания закончился
Срок ожидания закончился
Для чего это нужно?
Очень часто люди хотят продать квартиру, которая находится в обременении другого банка. Перед сделкой продавцы сначала должны погасить ипотеку за свою квартиру, которую хотят продать. Ранее мы проверяли эту информацию в Росреестре. Но в выписке из ЕГРН информация о снятии обременения отображается не сразу. Это приводило к тому, что продавец создавал новое объявление, чтобы мы заново заказали выписку и предоставили скидку. Срок ожидания начинал отсчитываться заново…
На основе вашей обратной связи мы отменили это требование!
Мы отменили проверку наличия обременения у квартиры для получения скидки 0,3% по ипотеке в объявлениях, размещенных на ДомКлик. А непосредственно перед сделкой менеджер банка закажет выписку из ЕГРН, чтобы покупатель мог убедиться в отсутствии обременений.