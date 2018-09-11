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Мы отменили проверку наличия обременения на квартиру для получения скидки 0,3% по ипотеке

Дата публикации: 11 сен 2018
Мы отменили проверку наличия обременения на квартиру для получения скидки 0,3% по ипотеке

Сбербанк отменил проверку наличия обременения у недвижимости для получения скидки 0,3% на ставку по ипотеке для вторичных квартир, размещенных на ДомКлик. 

Даже если квартира на момент публикации находится в залоге у другого банка, мы дадим на неё скидку! 

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Минимум 3 фото и описание 

Объявление 

Минимум 3 фото и описание 

Агент

1. Зарегистрирован в личном кабинете партнера ДомКлик 

2. Указал точный адрес квартиры при размещении объявления: населенный пункт, улицу, дом, номер квартиры или ее кадастровый номер

Агент

1. Зарегистрирован в личном кабинете партнера ДомКлик 

2. Указал точный адрес квартиры при размещении объявления: населенный пункт, улицу, дом, номер квартиры или ее кадастровый номер

Собственник и частный риелтор

Указал точный адрес, кадастровый номер или номер квартиры 

Собственник и частный риелтор

Указал точный адрес, кадастровый номер или номер квартиры 

Квартира

Не находится в залоге у другого банка

Это требование мы отменили! 

Срок ожидания закончился 

Срок ожидания закончился 

Для чего это нужно?

Очень часто люди хотят продать квартиру, которая находится в обременении другого банка. Перед сделкой продавцы сначала должны погасить ипотеку за свою квартиру, которую хотят продать. Ранее мы проверяли эту информацию в Росреестре. Но в выписке из ЕГРН информация о снятии обременения отображается не сразу. Это приводило к тому, что продавец создавал новое объявление, чтобы мы заново заказали выписку и предоставили скидку. Срок ожидания начинал отсчитываться заново…

На основе вашей обратной связи мы отменили это требование!

Мы отменили проверку наличия обременения у квартиры для получения скидки 0,3% по ипотеке в объявлениях, размещенных на ДомКлик. А непосредственно перед сделкой менеджер банка закажет выписку из ЕГРН, чтобы покупатель мог убедиться в отсутствии обременений.

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