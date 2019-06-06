Можно ли быстро заработать миллион на дальневосточном гектаре
Все чаще россиянам через рекламу предлагают помощь в оформлении в собственность «дальневосточного гектара», обещая приносить прибыль без усилий и даже оплачивать за владельца земли налог. На самом деле фирмы-организаторы являются обычными мошенниками.
Когда в фирму звонят потенциальные покупатели земли, сотрудники не заставляют их платить деньги, а лишь предлагают внести свой вклад в историческое событие, к примеру, постройку двух больших экопарков. Работники не интересуются, откуда звонит потенциальный покупатель, а лишь рассказывают о преимуществах сотрудничества с такой фирмой.
Россиянам предлагают внести взнос в миллион рублей, чтобы стать дольщиком, а затем, после сбора всех вкладов, фирма будет просить землю под постройку экологических парков. Строительство якобы будет длиться около пяти лет, а затем объект сдадут в эксплуатацию.
По желанию владелец гектара дальневосточной земли может распорядиться им и сам, однако ему тогда придется ехать на местность, а это удобно не для всех. Чтобы вызвать доверие, компания заручается поддержкой таких организаций, как Корпорации развития Камчатского и Приморского краев. Мало кто проверит предоставленные сведения, ведь для этого нужно составить официальный запрос.
В итоге он покажет, что никакого проекта по строительству экологических парков в корпорациях не предусмотрено, а фирма, предлагающая вложить деньги, партнером не является. Ключевыми факторами является и то, что собственниками могут стать 100 человек, тогда как по законодательству оформить заявление на участок по программе «Дальневосточный гектар» можно группой до десяти человек.