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Можно ли быстро заработать миллион на дальневосточном гектаре

Дата публикации: 06 июн 2019
Можно ли быстро заработать миллион на дальневосточном гектаре

Все чаще россиянам через рекламу предлагают помощь в оформлении в собственность «дальневосточного гектара», обещая приносить прибыль без усилий и даже оплачивать за владельца земли налог. На самом деле фирмы-организаторы являются обычными мошенниками.

Когда в фирму звонят потенциальные покупатели земли, сотрудники не заставляют их платить деньги, а лишь предлагают внести свой вклад в историческое событие, к примеру, постройку двух больших экопарков. Работники не интересуются, откуда звонит потенциальный покупатель, а лишь рассказывают о преимуществах сотрудничества с такой фирмой.

Россиянам предлагают внести взнос в миллион рублей, чтобы стать дольщиком, а затем, после сбора всех вкладов, фирма будет просить землю под постройку экологических парков. Строительство якобы будет длиться около пяти лет, а затем объект сдадут в эксплуатацию.

По желанию владелец гектара дальневосточной земли может распорядиться им и сам, однако ему тогда придется ехать на местность, а это удобно не для всех. Чтобы вызвать доверие, компания заручается поддержкой таких организаций, как Корпорации развития Камчатского и Приморского краев. Мало кто проверит предоставленные сведения, ведь для этого нужно составить официальный запрос.

В итоге он покажет, что никакого проекта по строительству экологических парков в корпорациях не предусмотрено, а фирма, предлагающая вложить деньги, партнером не является. Ключевыми факторами является и то, что собственниками могут стать 100 человек, тогда как по законодательству оформить заявление на участок по программе «Дальневосточный гектар» можно группой до десяти человек.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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