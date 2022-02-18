Молодые люди за полгода получили ипотеки на 2,8 млрд рублей
С сентября прошлого года получить ипотеку в Сбере можно с 18 лет. За время действия программы более тысячи молодых людей от 18 до 21 года получили такие кредиты на сумму более 2,8 млрд руб. В большинстве сделок ипотека оформлена на готовое жилье.
Наибольшее количество сделок было заключено в следующих регионах: Московская область, Уфа, Екатеринбург, Москва, Казань, Санкт-Петербург, Пермь, Челябинск. Программа является востребованной в большей степени среди женщин (66%). Основная доля заемщиков не состоит в браке (82%).
Самая привлекательная ипотечная программа для молодежи сейчас — «Приобретение готового жилья». Молодые люди отказываются от перспективы покупки нового жилья и ремонта «под себя» в пользу высокой скорости переезда и отсутствия дополнительных расходов.
Молодым людям доступны сразу две ипотечные программы — «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья». Подать заявку можно в любом офисе Сбера, а также онлайн на Домклик.
Условия выдачи ипотечных кредитов для молодых людей такие же, как и для более взрослой аудитории. Процентная ставка в первый год кредита — от 0,1%, первоначальный взнос — от 10%, срок кредита — до 30 лет. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. рублей, максимальная — 100 млн рублей. Стаж на текущем месте работы — не менее трех месяцев.