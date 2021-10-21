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МФЦ приостанавливают работу с 28 октября по 7 ноября. Зарегистрировать сделку с недвижимостью можно онлайн на Домклик

Дата публикации: 21 окт 2021
МФЦ приостанавливают работу с 28 октября по 7 ноября. Зарегистрировать сделку с недвижимостью можно онлайн на Домклик

В Москве отделения МФЦ приостанавливают работу в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Зарегистрировать сделку с недвижимостью можно в электронном виде с помощью сервиса Домклик

Главная задача дополнительных ограничений — разорвать максимальное количество цепочек заболеваемости, отмечается на сайте мэра Москвы.

Исключения: услуга по госрегистрации рождения (когда эту услугу оказывают непосредственно на территории медицинской организации, где родился ребенок) и услуга по регистрации расторжения брака, если дата расторжения уже назначена на период с 28 октября по 7 ноября.

Людям, которые обращаются за госуслугой, не отказывают в ее предоставлении, но срок выполнения услуги подлежит продлению на 11 календарных дней — соответствующий указ подписал Сергей Собянин.

Сервисы Домклик от Сбера продолжат свою работу в стандартном режиме

Доступна онлайн-запись на сделки c ипотекой и за собственные средства.

Режим работы индивидуален для каждого офиса Сбера. Рекомендуем уточнить график работы офисов.

Чтобы оформить переход права собственности на недвижимостость без визита в МФЦ, рекомендуем воспользоваться услугой электронной регистрации. Сделки с недвижимостью будут зарегистрированы в рабочем режиме без увеличения сроков ожидания.

При использовании сервиса документы будут отправлены на регистрацию сразу после подписания договора в офисе СберБанка без визита в Росреестр и МФЦ. Средний срок регистрации сделок в электронном виде по России составляет 4 дня, что в 2 раза быстрее по сравнению со сроками обычной регистрации.

Зарегистрированные документы вы получите по электронной почте и в личном кабинете Домклик.

Пользуйтесь онлайн-сервисами и будьте здоровы 💚 

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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