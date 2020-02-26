«М2Маркет» оформил 30 сделку через сервис подбора недвижимости от ДомКлик
Маркетплейс недвижимости «М2Маркет» оформил 30 сделку через сервис подбора недвижимости на новостройки от ДомКлик. Сервис представляет собой автоматизированный поиск объекта недвижимости для клиента, который уже получил одобрение по ипотеке от Сбербанка.
Для подбора квартиры нужно ввести параметры квартиры — площадь, количество комнат, этаж, наличие балкона, высоту потолков. Далее программа из всех имеющихся объектов недвижимости подберет только те варианты, которые подходят под запрос клиента.
Удобство использования сервиса для покупателя заключается не только в колоссальной экономии времени на поиски квартиры. Клиент оставляет свои контактные данные представителю застройщика или брокера только тогда, когда находит наиболее подходящий вариант. Также при использовании сервиса покупатель получает дополнительную скидку 1%.
Реалии сегодняшнего дня — повсеместная диджитализация. Сфера недвижимости не стала исключением. Многие участники рынка пытаются на разных платформах создать интернет-магазины квартир, но ДомКлик пошел еще дальше. Он создал единый сервис для одобрения ипотеки и подбора объектов недвижимости из числа проверенных, аккредитованных банком проектов. Клиент экономит время на подбор квартиры, не посещая сайты застройщиков. И может не волноваться за репутацию девелопера, банк работает только с надежными партнерами.
Роман Строилов, директор по развитию, партнер маркетплейса недвижимости «М2Маркет»
«М2Маркет» в числе первых компаний стал сотрудничать с ДомКлик по баннерной рекламе.
«Результаты работы превзошли все ожидания. Клиенты, которые приходили по баннерной рекламе, как правило, уже получили одобрение по ипотеке и искали объекты для покупки. Конвертация таких обращений в сделки была не сравнима ни с одним другим рекламоносителем», — подчеркивает Роман Строилов.