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Новости
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Льготную ипотеку для некоторых педагогов проработают в России до 1 октября

Дата публикации: 02 мая 2023
Льготную ипотеку для некоторых педагогов проработают в России до 1 октября

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о предоставлении льготной ипотеки педагогам в колледжах, отобранных в рамках проекта «Профессионалитет».

«Правительству РФ: рассмотреть вопрос о предоставлении льготных ипотечных кредитов педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, отобранных в рамках федерального проекта "Профессионалитет»», — говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

Результаты работы должны представить до 1 октября.

«Профессионалитет» — проект по созданию образовательно-производственных кластеров. Цель — помочь студентам в трудоустройстве,  обеспечить предприятия молодыми специалистами и модернизировать профессиональное образование.

Ранее в России подготовили законопроект о предоставлении льготной ипотеки учёным и научно-педагогическим работникам.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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