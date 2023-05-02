Льготную ипотеку для некоторых педагогов проработают в России до 1 октября
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о предоставлении льготной ипотеки педагогам в колледжах, отобранных в рамках проекта «Профессионалитет».
«Правительству РФ: рассмотреть вопрос о предоставлении льготных ипотечных кредитов педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, отобранных в рамках федерального проекта "Профессионалитет»», — говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.
Результаты работы должны представить до 1 октября.
«Профессионалитет» — проект по созданию образовательно-производственных кластеров. Цель — помочь студентам в трудоустройстве, обеспечить предприятия молодыми специалистами и модернизировать профессиональное образование.
Ранее в России подготовили законопроект о предоставлении льготной ипотеки учёным и научно-педагогическим работникам.