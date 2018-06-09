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Летнее снижение ставок

Дата публикации: 09 июн 2018
Летнее снижение ставок

С 9 июня 2018 года Сбербанк снижает базовые ставки при покупке жилья в новостройках и запускает летнюю акцию. 

Снижение базовых ставок

Ставка при покупке первичного жилья от застройщика для зарплатных клиентов Сбербанка снижена, и теперь составляет от 9,1%. Для остальных клиентов — от 9,4% годовых.

Ставки на лето

Сбербанк запускает летнюю акцию: при подаче заявки до 31 августа 2018 года и сумме кредита от 3,8 млн рублей ставка для зарплатных клиентов Сбербанка составит от 8,7%, для остальных клиентов — от 9% годовых на весь срок кредита.

По программе субсидирования с застройщиками ставки еще ниже:

Ставка для зарплатных клиентов при сроке кредита до 7 лет (включительно) — от 6,7%

Ставка для зарплатных клиентов при сроке кредита от 7 до 12 лет — от 7,2%

Ставка для остальных клиентов при сроке кредита до 7 лет (включительно) — от 7%

Ставка для остальных клиентов при сроке кредита от 7 до 12 лет — от 7,5%

Успейте купить квартиру в новостройке – акция «Лето» с 9 июня до 31 августа 2018 года. Рассчитайте ежемесячный платеж и подайте заявку на калькуляторе ДомКлик.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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