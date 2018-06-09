Летнее снижение ставок
С 9 июня 2018 года Сбербанк снижает базовые ставки при покупке жилья в новостройках и запускает летнюю акцию.
Снижение базовых ставок
Ставка при покупке первичного жилья от застройщика для зарплатных клиентов Сбербанка снижена, и теперь составляет от 9,1%. Для остальных клиентов — от 9,4% годовых.
Ставки на лето
Сбербанк запускает летнюю акцию: при подаче заявки до 31 августа 2018 года и сумме кредита от 3,8 млн рублей ставка для зарплатных клиентов Сбербанка составит от 8,7%, для остальных клиентов — от 9% годовых на весь срок кредита.
По программе субсидирования с застройщиками ставки еще ниже:
Ставка для зарплатных клиентов при сроке кредита до 7 лет (включительно) — от 6,7%
Ставка для зарплатных клиентов при сроке кредита от 7 до 12 лет — от 7,2%
Ставка для остальных клиентов при сроке кредита до 7 лет (включительно) — от 7%
Ставка для остальных клиентов при сроке кредита от 7 до 12 лет — от 7,5%